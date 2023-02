GEEKOM MiniAir 11 e IT8 SE: il bundle 2 al prezzo di 1 per San Valentino

Per San Valentino GEEKOM ha preparato una interessante offerta mai vista prima: si tratta di un bundle che comprende i Mini PC GEEKOM Mini IT8 e GEEKOM MiniAir 11 da acquistare insieme ad un prezzo davvero scontatissimo!

Anche il mondo tech ormai celebra San Valentino. I regali high tech sono sempre più apprezzati e anche utili! Ed è per questo che molti player del settore in questo periodo stanno proponendo sconti e offerte sui loro prodotti. Ma GEEKOM ha pensato a qualcosa di veramente unico e originale. Si tratta di un bundle che contiene due mini PC del produttore taiwanese. Il primo è GEEKO MiniAir 11, il secondo è GEEKOM Mini IT8. Acquistando entrambi i PC in sostanza potrete accedere ad uno sconto veramente consistente che in pratica vi consentirà di portare a casa due PC al prezzo di uno! E si sa che comunque in casa ormai un singolo PC non basta per tutti e due, quindi approfittatene!

Vediamo più da vicino i prodotti in questione.

GEEKOM Mini IT8: ottimo sia per la casa che per il lavoro

La versione di GEEKOM Mini IT8 inserita nel bundle è quella dotata di processore Intel Core i3-8109U, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria SSD, il tutto eventualmente aggiornabile dall’utente in caso di necessità. Abbiamo poi a disposizione numerose porte di connessione come HDMI, 3x USB-A, 2x USB-C, jack audio e Mini DisplayPort. Ovviamente presente anche Bluetooth e Wi-Fi. Il sistema operativo è il recente Windows 11, ma il dispositivo è compatibile anche con sistemi Linux. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione completa.

La potenza a disposizione non è moltissima, ma per un uso domestico o in ufficio si tratta di un ottimo PC. Può essere utilizzato per utilizzare i software della suite Office, navigare nel web, leggere le email e molto altro senza problemi. Lo vediamo bene sia in casa che in negozio o una piccola attività di altro tipo per gestire la cassa, il database dei clienti, i rapporti coi fornitore e quant’altro. Date le sue dimensioni molto compatte, GEEKOM Mini IT8 può essere piazzato e nascosto ovunque e non porterà via spazio ai vostri allestimenti. Se invece siete una coppia con un figlio, sarà un ottimo PC da utilizzare per lo studio e la didattica.

GEEKOM MiniAir 11: un piccolo centro multimediale

Ormai molte coppie amano passare la tipica serata “Netflix & Chill” ovvero stare davanti ad un bel film o serie TV, magari di fianco al focolare accesso con un po’ schifezze attorno da mangiare. E come biasimarli! Ma se non avete disposizione una Smart TV, GEEKOM MiniAir 11 potrà trasformare qualsiasi schermo – o proiettore per i più accaniti fan del cinema – in un dispositivo smart da utilizzare per godersi contenuti multimedia di ogni tipo e da qualsiasi piattaforma di streaming.

Grazie al processore Intel Celeron N5095, 8 GB di RAM e 256 GB di storage, questo Mini PC può diventare un ottimo centro multimediale. Nonostante la potenza un po’ limitata del processore che non consente di svolgere attività troppo intense, come guardare film e serie TV è ottimo. Infatti la GPU integrata supporta video a risoluzione elevata, fino a UHD 4K 4096 x 2160 pixel e 60 fps, e la decodifica hardware dei codec più famosi come HEVC, AVC, VP9, MPEG-2. Probabilmente potrete fari girare anche giochi poco impegnativi a bassa risoluzione, ma forse il meglio di sè lo può dare con il retrograming grazie agli emulatori.

geekom

L’offerta

Il bundle di San Valentino può essere acquistato nello store ufficiale. Acquistando insieme GEEKOM MiniAir 11 e GEEKOM Mini IT8, potrete portare a casa entrambi ad un prezzo di 478 euro, un gran bell’affare tenendo conto che il prezzo di listino sarebbe circa il doppio. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!