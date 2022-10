GEEKOM compie 19 anni: festeggiamo con tante offerte

Ben 19 anni fa arrivava sul mercato un nuovo brand di Mini PC. Oggi GEEKOM è uno dei principali produttori sul panorama mondiale

GEEKOM è stata fondata nel 2003 a Taiwan, Cina. Sfruttando il fiorente mercato cinese, l’azienda ha affinato i proprio prodotti sempre più. A partire dal 2021, l’azienda ha mosso i primi passi mercato globale ed oggi è riconosciuta come uno dei principali produttori di Mini PC al mondo. I suoi prodotti sono tra i migliori in termini di rapporto qualità prezzo, come GEEKOM MiniAir 11. Grazie alle dimensioni compatte e alle elevate prestazioni garantite dai moderni processori, i Mini PC GEEKOM possono soddisfare la maggior parte delle esigenze per chi lavora in ufficio o per chi necessità di un PC domestico per uso generico.

GEEKOM celebra il 19° anniversario: la nuova mascotte

19 anni sono un ottimo traguardo e l’occasione adatta per consolidare GEEKOM con l’annuncio della mascotte ufficiale. Si chiama Geagle e sarà il simbolo dell’azienda per i prossimi anni. Geagle è sostanzialmente un piccola, ma temeraria aquila. L’aquila è da sempre simbolo di coraggio, forza e libertà. Ma GEEKOM ha voluto dare anche un tocco moderno e tecnologico in sinergia con i prodotti del brand alla sua mascotte. La ali infatti sono meccaniche per evocare al mondo della tecnologia. Infine non manca un riferimento alla lungimiranza con il binocolo che riprende lo stile del logo del brand. Cosa ne pensate di questa mascotte? Vi piacciono gli ideali che vuole portare avanti? A noi certamente sì e speriamo che l’azienda taiwanese riesca a perseguirli!

Le promozioni per l’anniversario

Ovviamente per festeggiare insieme i 19 anni dell’azienda sono state attivate tantissime promozioni su diversi prodotti del brand. Potrete acquistare i più iconici PC GEEKOM ad un prezzo davvero conveniente! Ecco alcuni esempi:

Mini PC IT8 con processore Intel Core i5 di 8a generazione

Intel Core i5 8259U.

Windows 11 Pro preinstallato e supporto per il sistema operativo Linux.

4K 60 Hz e supporto multi-display.

Dissipazione del calore più efficiente, supporto Wi-Fi e Bluetooth.

Mini PC Mini IT11 con processore Intel Core i7/i5 11a generazione

Processore Intel Core i7/ i5 di 11a generazione.

Grafica Intel Iris Xe.

Tecnologia Intel Bluetooth v5.2 e Wi-Fi 6.

Windows 11 Pro preinstallato e già attivato.

MiniAir 11 Mini PC con processore Intel Celeron di 11a generazione

Windows 11 Pro preinstallato e attivato

Ultra-sottile e salvaspazio

Il processore Intel Celeron offre prestazioni e valore eccezionali

La grafica Intel UHD supporta due display 4K

Ricordiamo che questi e altri Mini PC possono essere acquistati sia su Amazon che nello store ufficiale. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!