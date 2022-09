Galax GeForce RTX 4090 di NVIDIA: trapelati nuovi dettagli

Trapelate nuove informazioni in merito alla GALAX GeForce RTX 4090, la scheda grafica “Serius Gaming” di NVIDIA, caratterizzata da un Quad-Slot con raffreddamento a quattro ventole

In quest’articolo, vi mostrerò gli ultimissimi dettagli trapelati, relativi alla nuova scheda grafica GeForce RTX 4090 di GALAX di NVIDIA. Innanzitutto, come ben saprete, l’azienda NVIDIA è conosciuta in tutto il mondo come uno dei leader nella creazione di processori grafici per il mercato videoludico e professionale e moduli System-on-a-chip per il Mobile computing.

Ma è conosciuta soprattutto, per lo sviluppato delle schede madri e componenti per prodotti multimediali per PC e console. Il suo prodotto principale è la serie di GPU GeForce, dove è entrata a far parte della famiglia la nuova RTX 4090. Proprio di questa new entry, che sarà presentata ufficialmente tra Ottobre e Novembre 2022, sono spuntate delle info succose date ormai per certe. Infatti, grazie a fonti ben solide, possiamo dire che l’RTX 4090 avrà un design personalizzato pazzesco, caratterizzato da un radiatore a quattro slot con quattro ventole.

Nuova GALAX GeForce RTX 4090

Nelle immagini trapelate da Videocardz, possiamo dare una prima occhiata all’imminente design Serious Gaming di GALAX che sarà incorporato nelle schede grafiche GeForce RTX 40 di NVIDIA. La serie Serious Gaming o SG è caratterizzata da un design entry-level all’interno della lineup di GALAX. Seguita poi, dai design di “fascia più alta”, tra cui le varianti top HOF. Questo particolare modello sembra essere destinato alla scheda grafica GeForce RTX 4090, vista la sua natura robusta.

Nuovo design a quattro slot e quattro ventole

Osservando la scheda stessa, possiamo notare che GALAX si è affidata a una soluzione di raffreddamento a quattro slot. Questo, si discosta di molto dal design a due o tre slot che abbiamo visto sulle schede della generazione precedente. La GeForce RTX 4090 SG mantiene tre ventole sulla parte anteriore e una ventola separata sul retro grazie alla tecnologia 1-Clip. Tecnologia che abbiamo già conosciuto nei precedenti modelli SG.

La scheda è dotata di un backplate e di uno shroud che si estendono oltre il PCB e si può notare che GALAX ha riservato un trattamento RGB non solo alla parte frontale e ai lati, ma anche alla ventola sul retro, che rappresenta un tocco di classe.

Dettagli

Per quanto riguarda gli altri dettagli, la GeForce RTX 4090 Serious Gaming di GALAX sarà dotata di un singolo connettore di alimentazione a 16 pin. L’intera scheda sembra davvero corposa e un’altra cosa che si può notare è la mancanza dei connettori NVLINK sui modelli superiori. (Questa è una caratteristica che abbiamo notato anche sugli altri modelli trapelati).

La GeForce RTX 4090 SG di GALAX presenta un dissipatore di calore davvero impressionante sotto la copertura, che non vediamo l’ora di analizzare da vicino, quando la scheda verrà presentata ufficialmente nelle prossime settimane.

Specifiche “previste” di NVIDIA GeForce RTX 4090

Grazie a fonti abbastanza sicure, possiamo dire che la nuova NVIDIA GeForce RTX 4090 utilizzerà 128 SM dei 144 SM per un totale di 16.384 core CUDA. La GPU sarà dotata di 96 MB di cache L2 e di un totale di 384 ROP che è semplicemente pazzesco, ma considerando che la RTX 4090 è un progetto “ridotto”, potrebbe presentare un numero di L2 e ROP leggermente inferiore.

Le velocità di clock non sono ancora state confermate, ma considerando che viene utilizzato un processo produttivo TSMC 4N, ci aspettiamo clock compresi tra 2,0 e 3,0 GHz.

Scheda grafica GALAX GeForce RTX 3090 Ti HOF OC LAB Edition

Per quanto riguarda le specifiche della memoria, la RTX 4090 dovrebbe avere 24 GB di capacità GDDR6X con velocità di clock di 21 Gbps su un’interfaccia bus a 384 bit. Questo fornirà fino a 1 TB/s di larghezza di banda. Si tratta della stessa larghezza di banda dell’attuale scheda grafica RTX 3090 Ti e per quanto riguarda il consumo energetico, si dice che il TBP sia valutato a 450 W.

Ciò significa che il TGP potrebbe essere inferiore. La scheda sarà alimentata da un singolo connettore a 16 pin che fornisce fino a 600W di potenza. È probabile che si possano avere progetti personalizzati da oltre 500W, come abbiamo visto con la RTX 3090 Ti.

Disponibilità

Le schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 40 series, incluse le RTX 4080 e RTX 4070, saranno tra le prime schede grafiche, oltre alla RTX 4090, a essere lanciate sul mercato. Il lancio della RTX 4090 è previsto per il 22 Ottobre, ma la sua presentazione è attesa per il keynote GTC di NVIDIA che si terrà alla fine del mese.

E voi? Cosa ne pensate di queste notizie trapelate sulle nuove Galax GeForce RTX 4090 di NVIDIA ?