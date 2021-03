G.SKILL: nuove RAM DDR4-5333 per Intel Z590

Arrivano i nuovi kit RAM DDR4-5333 di G.SKILL per la nuova piattaforma Intel Z590, il chipset che equipaggiano le motherboard di nuova generazione per le CPU di undicesima generazione

G.SKILL annuncia i nuovi kit di memoria DDR4 con frequenza estrema che spingono la velocità di memoria ai limiti estremi dell’ultima piattaforma Intel Z590, tra cui DDR4-5333 CL22 16GB (8GBx2), DDR4-4800 CL17 16GB (8GBx2), DDR4-4800 CL20 32GB (16GBx2) e DDR4-4600 CL20 64GB (32GBx2) con le serie Trident Z Royal, Trident Z RGB e Ripjaws V. Queste nuove specifiche di memoria DDR4 offrono una scelta perfetta per coloro che perseguono prestazioni estreme in overclocking della memoria, per assemblare una potente workstation o per l’ultima esperienza di gioco.

RAM G.SKILL DDR4-5333: prestazioni al top per la piattaforma Intel Z590

Grazie al suo know how nella produzione di memoria con frequenze di overclock tra le più elevate al mondo, G.SKILL ha spinto la capacità del kit RAM DDR4 da 16GB (8GBx2) a una impressionante velocità di 5333 MHz, una frequenza più elevata dei primi kit DDR5 che usciranno nei prossimi mesi. Questo dimostra la capacità della piattaforma Intel Z590 di supportare l’overclock per le memoria, che è stato convalidato sulle schede madri ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI, ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX e MSI MEG Z590I UNIFY con l’ultimo processore Intel Core i9-11900K, come mostrato negli screenshot qui sotto:

RAM G.SKILL DDR4-4800: massimizzare le prestazioni con una latenza ridotta

Oltre alla frequenza di funzionamento molto elevata un secondo aspetto fondamentale per le prestazioni è la latenza CL, G.SKILL ha lanciato una serie di RAM DDR4-4800 con un timing CL17-19-19-39 estremamente efficiente nel kit da 16GB (8GBx2), costruita con circuiti integrati B-die Samsung ad alte prestazioni. Di seguito una schermata che mostra il kit di memoria in esecuzione sulla scheda madre ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX con l’ultimo processore Intel Core i7-11700KF:

RAM G.SKILL DDR4-5066: fino a 32GB (16GBx2)

Per chi ha necessità di una memoria di grandi dimensioni, G.SKILL lancia anche un kit da 32GB (16GBx2) di memoria RAM ad alta velocità DDR4-5066 CL20 per la piattaforma Intel Z590. Questo kit di memoria ad alta velocità è convalidato sulla scheda madre ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX con il processore Intel Core i9-11900K nello screenshot qui sotto:

RAM G.SKILL DDR4-4600: il kit da 64 GB (32GBx2)

A completare questo elenco delle nuove uscite di kit di memoria ad alte prestazioni per l’ultima piattaforma Intel Z590, viene presentato un kit di memoria RAM ad altissima capacità pari a 64GB (32GBx2) con una velocità DDR4-4600 CL20. Nello screenshot qui sotto, questo colossale kit di memoria è convalidato sulla scheda madre ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI con il processore Intel Core i7-11700KF.

Disponibilità e specifiche

Queste specifiche di memoria ad alta velocità saranno disponibili tramite i partner di distribuzione mondiali di G.SKILL nel Q2 2021. Per un elenco di specifiche dell’intera serie potete consultare la tabella qui sotto.

Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci per tante altre news!