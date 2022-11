G.Skill: mostrate le favolose prestazioni delle DDR5-8000

G.SKILL presenta le prestazioni delle memorie DDR5-8000 Extreme High-Bandwidth su ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX e raggiunge DDR5-10000 con raffreddamento ad aria

Fondata nel 1989, G.SKILL (clicca qui per maggiori info sull’azienda) è specializzata in memorie ad alte prestazioni. Inoltre, l’azienda fornisce componenti e periferiche per PC progettati per giocatori, professionisti, overclocker e appassionati di tutto il mondo. Combinando innovazione tecnica e qualità solida, grazie al suo laboratorio interno di test delle memorie e al talentuoso team di ricerca e sviluppo, G.SKILL continua a creare memorie overclock ultraperformanti per ogni generazione di piattaforma. Ed è proprio li che è sono stati testati il kit di memoria DDR5-8000 32 GB e la DDR5-7800 32 GB.

Dettagli sulle prestazioni delle DDR5-8000 presentate da G.Skill

G.SKILL International Enterprise Co., Ltd., è il marchio leader mondiale nella produzione di memorie e componenti per PC ad alte prestazioni. L’azienda è entusiasta di presentare i risultati performanti dei kit di memoria overcloccati ad alta frequenza DDR5-8000 32GB (16GBx2) e DDR5-7800 32GB (2x16GB). I test sono avvenuti sull’ultimo processore Intel Core i9-13900K e sulla scheda madre ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX. Lavorando in stretta collaborazione con il team della scheda madre ASUS, un singolo modulo di memoria G.SKILL è stato overcloccato fino alla sbalorditiva velocità di DDR5-10000 con raffreddamento ad aria.

Prestazioni ad alta larghezza di banda sulla scheda madre ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX

Impegnata sempre di più nello sviluppo della memoria DDR5 più veloce possibile sui più recenti processori Intel Core di 13a generazione e sul chipset Intel Z790. G.SKILL mostra le elevate prestazioni di larghezza di banda della memoria del kit di memoria DDR5-8000 da 32 GB (2×16 GB) sulla scheda madre ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX. Di seguito sono riportate delle schermate che ci mostrano i risultati dei kit di memoria DDR5-8000 CL40 32GB (2x16GB) e DDR5-7800 CL38 32GB (2x16GB). Prima convalidati su un processore Intel Core i9-13900K e poi sulla scheda madre ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX (BIOS 0702). Con il kit di memoria DDR5-8000 CL40 32GB (2x16GB) che ha raggiunto una velocità di lettura della larghezza di banda della memoria di oltre 124 GB/s. Oltra d una velocità di scrittura che ha superato i 120 GB/s nel benchmark di memoria AIDA64.

I risultati dei test sulla larghezza di banda della memoria possono variare a seconda delle configurazioni hardware, delle versioni del BIOS, delle impostazioni del sistema o dei parametri del test.

Incredibile overclock della memoria DDR5-10000 con raffreddamento ad aria

Non solo l’ultima versione della piattaforma desktop Intel Core di 13a generazione. ASUS e G.SKILL hanno lavorato a stretto contatto per ottenere un’incredibile velocità di overclock della memoria DDR5-10000 in funzionamento a canale singolo. Utilizzando solo il raffreddamento ad aria per la CPU e il modulo DRAM. Questo risultato è stato ottenuto con la scheda madre ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX e il processore Intel Core i9-13900K. Di seguito è riportata una schermata della convalida CPU-Z e per ulteriori dettagli sulla convalida, fare clic sul seguente link: https://valid.x86.fr/fzec4f.

E voi? Cosa ne pensate di queste performance mostrateci da G.Skill per le memorie DDR5-8000 Extreme High-Bandwidth ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).