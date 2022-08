G.SKILL: presenta il case MD2 per PC mid-tech

G.SKILL International Enterprise Co, è lieta di annunciare il case per PC mid-tower MD2, un elegante case ATX progettato per le costruzioni ad alte prestazioni

G.SKILL, annuncia il case MD2 per PC mid-tower, un elegante case ATX progettato per le costruzioni ad alte prestazioni, caratterizzato da un elegante design del pannello frontale. Disponibile in bianco o nero, il case mid-tower MD2 è progettato per offrire opzioni di raffreddamento versatili, un interno spazioso e un pannello laterale in vetro temperato da 4 mm per mostrare l’hardware interno del sistema.

Elegante pannello di aspirazione anteriore

Il design del pannello frontale del case MD2 si ispira alle curve a S delle piste da corsa e incorpora prese d’aria laterali per migliorare il flusso d’aria e mantenere freschi i componenti interni. L’illuminazione RGB del pannello anteriore è progettata con un contatto a molla, al posto del cablaggio, per facilitare la rimozione e l’accesso durante l’installazione della ventola anteriore o la pulizia del filtro magnetico anteriore.

Opzioni di raffreddamento versatili

L’interno spazioso del case MD2 offre una moltitudine di opzioni di configurazione per il raffreddamento dei componenti interni, con spazio per un massimo di 7 ventole lungo la parte anteriore, superiore e posteriore del case, o contemporaneamente fino a due radiatori da 360 mm per il raffreddamento ad acqua.

Interno spazioso

Progettato per ospitare componenti hardware di fascia alta, il case MD2 supporta schede grafiche fino a 395 mm di lunghezza e dissipatori ad aria per CPU fino a 170 mm di altezza. Il case offre anche ampie possibilità di installazione di unità di archiviazione, con fino a due supporti per SSD da 2,5″ e due alloggiamenti convertibili per unità da 2,5″/3,5″.

Cosa ne pensate di questo nuovo case MD2 per PC mid-tower, progettato per le costruzioni ad alte prestazioni, caratterizzato da un elegante design di G.SKILL?