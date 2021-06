G.SKILL: annunciato il PC Case Mini-ITX Unique Pentagonal Z5i

G.SKILL presenta finalmente il case Mini-ITX Unique Pentagonal Z5i. Vediamone caratteristiche e punti di forza di questo nuovo prodotto

La nota azienda di Taiwan, G.SKILL, presenta finalmente il suo nuovo case mini-ITX. Parliamo del Z5i che presenta un elegate design a prisma pentagonale con pannelli laterali curvi in vetro temperato su entrambi i lati. Questo nuovo prodotto sarà in grado di supportare radiatori a liquido di raffreddamento fino a 280 mm e schede grafiche a triplo slot di fascia alta fino a 330 mm di lunghezza. Tutto ciò che serve per una piccola ma potente configurazione.

Punti di forza e caratteristiche

Realizzato con vetro temperato curvo da 4 mm che avvolge il telaio esterno. Per consentire uno spazio di lavoro più pulito ed ampio, lo Z5i di G.SKILL è creato con un pannello I/O della scheda madre rivolto in basso in maniera tale da rendere accessibili e facilmente cablabili i cavi.

Il progetto di questo case mini-ITX è stato pensato per ospitare componenti hardware di fascia alta, tra cui schede video ampie, sistemi di raffreddamento performanti e, ovviamente, ampie capacità di archiviazione. Z5i per questo è stato realizzato per ospitare fino a tre unità di archiviazione, inclusi due SSD da 2,5″ e un terzo disco SSD/HDD convertibile da 2,5″/3,5″.

Troviamo nel pannello anteriore due porte USB 3.0 e una porta USB 3.1 Type C. Integra inoltre ARGB per fornire illuminazione ambientale a tutta la scocca e all’interno del case. Il tutto, ovviamente, è controllabile tramite il software della scheda madre (se compatibile).

Voi cosa ne pensate di questa nuova uscita di G.SKILL? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.