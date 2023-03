G.SKILL: annunciato il nuovo kit di memoria DDR5-8000 CL38

L‘azienda G.SKILL ha annunciato il nuovissimo kit di memoria DDR5-8000 CL38 da 48 GB (24 GBx2)

G.SKILL International Enterprise Co., Ltd. è un marchio leader mondiale nella produzione di memorie per overclock e componenti per PC. Quest’oggi ha annunciato un kit di memoria DDR5 a prestazioni estreme basato sulla più recente capacità dei moduli da 24 GB. Con specifiche DDR5-8000 CL38-48-48 a 48 GB (24GBx2) nell’ambito della serie di punta Trident Z5 RGB. Stabilendo un nuovo standard per le memorie overclockate estreme con moduli da 24 GB.

Velocità di memoria overcloccata estrema con il nuovo kit DDR5-8000 CL38 a 48GB (24GBx2) di G.SKILL

Esplorando sempre i limiti della velocità delle memorie DDR5, il team di ricerca e sviluppo di G.SKILL è riuscito a raggiungere un nuovo traguardo. Parliamo di una sorprendente capacità del kit DDR5-8000 CL38-48-48 a 48GB (24GBx2) con i nuovi moduli da 24GB. Per vedere questo kit di memoria in azione con la scheda madre ASUS ROG Maximus Z790 Apex e il processore Intel Core i9-13900K, fare riferimento allo screenshot qui sotto. Qui è possibile notare il raggiungimento dell’incredibile velocità di 123,76GB/s in lettura, 120,75GB/s in scrittura e 118,02GB/s in copia nel benchmark della larghezza di banda della memoria AIDA64.

Disponibilità

Questa nuova specifica di kit di memoria supporta Intel XMP 3.0 e sarà distribuita ai partner G.SKILL di tutto il mondo a partire da Aprile 2023.

E voi ? Cosa ne pensate del nuovo kit DDR5-8000 CL38 a 48GB (24GBx2) di G.SKILL ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).