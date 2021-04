Fujitsu: la nuova linea LIFEBOOK per professionisti

I nuovi modelli della serie Fujitsu LIFEBOOK si aggiornano con hardware di ultima generazione per soddisfare i professionisti più esigenti, sempre con la caratteristica resistenza

Fujitsu è uno dei maggiori produttori di PC dedicati ai professionisti tra PC, workstation e supercomputer. Con l’arrivo dei nuovi processori di ultima generazione si era fatto necessario un upgrade per non rimanere indietro.

Fujitsu LIKEBOOK U7: un modello premium business

Fujitsu ha aggiornato con nuovi modelli LIFEBOOK la propria famiglia di sistemi Ultra-Mobile Premium Business. Disponibile in Italia attraverso FINIX Technology Solutions, il refresh della serie FUJITSU Notebook LIFEBOOK U7 introduce i nuovissimi processori Intel Core di 11* generazione e una quantità di miglioramenti complessivi che proiettano gli utenti a un livello inedito di produttività.

Disponibile con modelli di varie dimensioni1, la serie LIFEBOOK U7 introduce un display praticamente privo di cornice su notebook da 14″ e 15,5″. I nuovi modelli sono più sottili e fin del 15% più piccoli rispetto a quelli della generazione precedente. Questo look sottile declinato nei colori argento caldo o nero si traduce in una forte presenza visiva che non viene a mancare neanche con lo schermo aperto grazie a un design praticamente privo di cornice abbinato a un sistema grafico Intel IRIS Xe con memoria dual-channel per immagini vivaci e nitide che riempiono il display quasi fino ai bordi estremi. Per chi è sempre in movimento la connettività è essenziale, così come un’intera giornata di autonomia della batteria. La nuova gamma Advanced dei modelli LIFEBOOK introduce la tecnologia 5G integrata per la connettività mobile più veloce possibile, mentre una potente batteria da 65Wh permette di lavorare tutto il giorno senza bisogno di cavi. La ricarica viene effettuata attraverso le comode porte USB-C Thunderbolt 4.

La mobilità è evidenziata dalla possibilità di scegliere tra la praticità di Windows Hello o l’autenticazione contact-free Fujitsu PalmSecure, tecnologia che fornisce il più alto grado di sicurezza rispetto a qualsiasi altro sistema integrato di autenticazione biometrica. Un filtro ePrivacy elettronico4 riduce l’angolo di visione del display per rendere più difficile che qualcuno possa sbirciare lo schermo. E con il Privacy Camera Shutter, un copriobiettivo manuale, la webcam integrata è sicuramente inattiva quando deve rimanere spenta. Tutte queste nuove funzionalità non si traducono tuttavia in peso supplementare: nuovi involucri super-robusti in lega di magnesio riducono il peso dell’intera gamma, con il modello da 14″ LIFEBOOK U7411 che raggiunge appena i 1200g e la versione da 15,6″ che arriva a soli 1500g.

Fujitsu LIKEBOOK E5: per una lunga vita

Fujitsu ha inoltre introdotto la serie a ciclo di vita prolungato LIFEBOOK E5 che garantisce la disponibilità senza aggiornamenti né modifiche – per esempio di motherboard e BIOS – per ben 24 mesi, una soluzione ideale per la certificazione con applicazioni software o hardware custom: una caratteristica essenziale per mercati verticali come la sanità, il retail o la pubblica amministrazione, dove tutti i nuovi sistemi devono essere pre-collaudati e certificati per garantirne la compatibilità con periferiche e accessori business-critical. I clienti che lavorano in questi settori possono ora affidarsi ai modelli LIFEBOOK E5 (disponibili in Italia attraverso FINIX Technology Solutions) per disporre di una stabile e robusta piattaforma business dal ciclo di vita prolungato.

Rüdiger Landto, Head of Client Business Europe di Fujitsu, ha dichiarato:

Questa nuova generazione di notebook offre il meglio in termini di prestazioni informatiche, sicurezza, flessibilità e portabilità, tutti elementi essenziali in un mondo del lavoro che è cambiato per sempre in conseguenza della pandemia. Indipendentemente da come e dove lavorino gli utenti, questi dispositivi permetteranno loro di essere produttivi per tutto il giorno. E con i nostri notebook a ciclo di vita prolungato, le aziende possono avere la tranquillità di un sistema che garantisce la continuità e la disponibilità per le loro esigenze a lungo termine.

Manuela Chinzi, Sales Director di FINIX Technology Solutions, ha dichiarato:

Grazie a feature come il camera shutter e l’ePrivacy filter elettronico, questi LIFEBOOK sono perfetti per lavorare in mobilità e garantire privacy e sicurezza in qualsiasi situazione. Inoltre, le finiture di altissimo livello come la scocca in magnesio o la porta LAN integrata vanno a valorizzare la componentistica di primordine, rendendo questa serie di notebook il compagno perfetto per qualsisiai esigenza, tanto di business quanto di di vita quotidiana.

Fujitsu LIKEBOOK U9311 e U9311X: leggeri e potenti

Progettato nel corso della pandemia, il modello di nuova generazione Fujitsu LIFEBOOK U9311 è stato creato per focalizzarsi sulla nuova normalità del professionista impegnato. Basato sulla 11° generazione della piattaforma Intel vPro e ancora più potente, con una autonomia superiore e più leggero che mai – solamente 885 grammi – questo nuovo modello di punta della gamma LIFEBOOK ridefinisce il significato di lavorare senza scendere a compromessi. Tutti i modelli della gamma LIFEBOOK sono disponibili in Italia attraverso FINIX Technology Solutions.

Leggero come una piuma, il modello convertibile LIFEBOOK U9311X e la versione clamshell LIFEBOOK U9311 sono due notebook da 13,3″ dotati di Windows 10 Professional e di una tastiera full-size che pesano svariati etti in meno rispetto alle principali combinazioni tablet-tastiera disponibili sul mercato. Il modello LIFEBOOK U9311 introduce la connettività dati 5G, mentre il modello LIFEBOOK U9311X si apre completamente per diventare un tablet dotato di un ampio touchscreen da 13,3″.

Radicali miglioramenti del 2021 caratterizzano la gamma di sistemi LIFEBOOK high-end, progettati specificamente per i nuovi stili di lavoro. La novità più apparente esternamente è la cornice ultrasottile del modello LIFEBOOK U9311 che rende lo schermo praticamente a filo contribuendo all’ingombro estremamente ridotto. Uno chassis in lega di magnesio rende i notebook sufficientemente robusti da sopportare gli urti e i colpi che ricevono quando vengono portati in giro. Una videocamera HD frontale integrata assicura immagini super nitide – e può essere chiusa con un nuovo coperchio meccanico. La qualità delle conversazioni è chiara e comprensibile grazie al miglior sistema audio mai utilizzato da un modello LIFEBOOK, che si avvale delle tecnologie Dirac brevettate per il potenziamento del volume e la correzione della risposta di frequenza e di impulso appositamente adattate per altoparlanti di piccole dimensioni.

L’introduzione del sistema grafico Intel Iris Xe assicura una perfetta esperienza immersiva con le applicazioni che richiedono capacità intensive in ambito grafico – in linea persino con i notebook che utilizzano più costose GPU discrete entry-level. I nuovi modelli LIFEBOOK integrano Windows Hello per una procedura di login pratica e semplice, mentre la tecnologia di autenticazione biometrica contact-free Fujitsu PalmSecure fornisce il più alto grado di sicurezza rispetto a qualsiasi altro sistema integrato di autenticazione biometrica. I vari modelli sono dotati anche di Intel Hardware Shield: disponibile esclusivamente sulla piattaforma Intel vPro, questa soluzione offre la più completa sicurezza basata su hardware per l’utenza business implementando protezione below-the-OS, protezione di dati e applicazioni, e rilevamento delle minacce avanzate.

I dati mobili 5G arrivano per la prima volta su modelli LIFEBOOK selezionati offrendo accesso integrato alla connettività più veloce e moderna. I nuovi modelli conservano comunque la praticità del networking cablato attraverso una porta LAN full-size accessibile mediante un innovativo connettore ripiegabile che evita la necessità di disporre di un dongle. L’intera giornata di autonomia della batteria riduce le preoccupazioni ed evita di doversi portare un alimentatore col relativo cavo. Per maggior comodità la ricarica dei nuovi modelli LIFEBOOK è standardizzata sulla porta USB-C Thunderbolt 4. Una nuova batteria a quattro celle garantisce maggiori livelli di prestazioni e durata.

Rüdiger Landto, Head of Product Category Management EMEA – Client Computing Devices – di Fujitsu, ha dichiarato:

Abbiamo avuto l’opportunità perfetta per mettere i nuovi requisiti del lavoro al centro di tutto nel progettare i miglioramenti degli ultimi modelli high-end LIFEBOOK. Di conseguenza siamo stati in grado di concentrarci per rendere i sistemi LIFEBOOK i partner perfetti per chi lavora in mobilità e da remoto indipendentemente dalla preferenza per i modelli clamshell, per l’uso del notebook come un tablet o per la connessione con i dock.

Manuela Chinzi, Sales Director di FINIX Technology Solutions, ha dichiarato:

Quando pensiamo al LIFEBOOK U9311X, la prima cosa che viene in mente è l’estrema leggerezza e la possibilità di ribaltarlo a 360°, unendo così le potenzialità di un Laptop e di un Tablet grazie al display touch a rotazione. La ricarica rapida delle batterie, più dell’80% in una sola ora, della durata stimata in 11 ore, la presenza di pennino e del relativo alloggiamento per la ricarica, la disponibilità di tutte le porte standard come la porta HDMI o la LAN, che non richiedono quindi adattatori esterni, rendono questo prodotto estremamente flessibile ed estremamente versatile soprattutto per l’uso in mobilità. Il LIFEBOOK U9311X è disponibile nel classico nero o nell’esclusivo rosso fuoco per chi vuole eleganza e stile peculiare e inconfondibile.

Disponibilità e prezzi

I nuovi modelli LIFEBOOK U7, E5, U9311 e U9311X possono essere ordinati in Italia da FINIX Technology Solutions. I prezzi variano in base alla configurazione. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!