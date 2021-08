FRITZ!Box 7530 AX: AVM annuncia la disponibilità del nuovo router

Da pochi giorni è arrivata la comunicazione da parte di AVM che il nuovo FRITZ!Box 7530 AX con Wi-Fi 6 per connessioni DSL è disponibile

Parliamo dell’uscita di un router con Wi-Fi 6, veloce e in grado di funzionare con praticamente tutte le connessioni DSL. La forza del Wi-Fi 6, oltre alla maggiore velocità di trasmissione, assicura l’tulizzo simultaneo di più dispositivi all’interno della medesima rete Wi-Fi. Tramite la tecnologia VDSL Supervectoring è possibile raggiungere velocità fino a 300 MB/s.

Specifiche tecniche

FRITZ!Box 7530 AX con Wi-Fi 6 è in grado di gestire senza problemi videochiamate in contemporanea, streaming in 4K, scambio di dati/file o servizi come Cloud Gaming. Tutto ciò grazie al Wi-Fi che può raggiungere i 1800 Mbit/s a 5 GHz e fino a 600 Mbit/s a 2.4 GHz.

Design

Questo prodotto oltre a caratteristiche tecniche di indubbia valenza, può vamtare un design estremamente piacevole e compatto. Dotato anche di una base DECT per la telefonia e funzioni Smart Home con un basso consumo energetico (6 watt in modalità standby). A bordo del nuovo FRITZ!Box troverete ben quattro porte LAN gigabit, una porta USB veloce, una stazione base DECT per telefonia e una porta per telefoni analogici. Il FRITZ!Box 7530 AX è disponibile nei punti vendita al prezzo suggerito al pubblico di € 179,99 IVA inclusa.

