Frequenza boost AMD Ryzen 7000: massime a 5.85 GHz ?

Con quest’articolo, stiamo a riportarvi il rumor sulla frequenza boost di AMD Ryzen 7000. Da quanto dichiarato, le CPU AMD Ryzen 7000 vedrebbero una frequenza di boost massima di 5,85 GHz. Precedentemente, dopo accurati test, si pensava che i processori AMD Ryzen 7000 potessero arrivare fino a 5,5 GHz. Tuttavia, sembra che possano andare più veloci, con una frequenza massima di 5,85 GHz.

Nuovi dettagli sulla frequenza boost di AMD Ryzen 7000

AMD (per maggiori dettagli sull’azienda clicca qui) ha rivelato alcuni dettagli in più sulle sue CPU Ryzen 7000, nome in codice Raphael, all’inizio di questa settimana. L’azienda ha rivelato che il TDP dei suoi processori Ryzen 7000 primari sarebbe di 170 W. Inoltre la potenza massima del socket AM5 (LGA 1718) sarà di 230 W, cosa che non hanno detto al lancio, causando grande insoddisfazione tra i fan dell’azienda. Hanno anche rivelato che il prototipo utilizzato al Computex 2022 aveva 16 core funzionanti a 5,5 GHz con thread multipli. AMD, ha confermato pochi giorni dopo che il prototipo aveva un range di lavoro di 170W.

Limite di frequenza massimo

Secondo Angstronomics (non abbiamo familiarità con questi media e non possiamo garantire la loro credibilità), il modello top di gamma raggiungerebbe i 5,85 GHz e sarebbe il limite di frequenza massimo. 5,85 GHz è una frequenza davvero alta, ma dato che si trattava di un prototipo dei processori AMD Ryzen 7000, le specifiche finali potrebbero rientrare in tale intervallo o essere alterate. Alcuni dei 16 core disponibili possono superare i 5,5 GHz e produrre velocità mai viste prima su una CPU AMD Ryzen.

Vedere già una velocità del processore AMD Ryzen 7000 di 5,5 GHz è un ottimo risultato. Quindi se i rumor fossero confermati sarebbe una splendida notizia per i consumatori che desiderano creare un nuovo PC AM5 con le ultime CPU Ryzen 7000 e Zen 4. Ovviamente, i prezzi di tali dispositivi sono molto elevati essendo ideati solo per schede madri AM5 socket top di gamma. Di gran lunga superiori a quelli basati sulle CPU X670E con VRM.

