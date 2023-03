Flux Keyboard: la tastiera trasparente con display integrato

In questo articolo parliamo di una tastiera mai vista prima, la Flux Keyboard, totalmente trasparente e con un display incorporato

La startup australiana Flux Group ha lanciato ieri la Flux Keyboard, una tastiera che combina la velocità e la precisione di una tastiera meccanica con l’adattabilità di un display incorporato. L’obiettivo di 200.000 dollari australiani su Kickstarter è stato completamente finanziato in 8 minuti, raggiungendo 1 milione di dollari australiani solo 4 ore dopo.

La tastiera Flux è disponibile per il pre-ordine su Kickstarter, a un prezzo speciale di 349 dollari USA/ 525 dollari AUD.

Display adattivo | Flux Keyboard

Il display di Flux Keyboard consente agli utenti di visualizzare qualsiasi icona o carattere desiderato su ogni tasto trasparente, permettendo la visualizzazione di diverse lingue, scorciatoie specifiche per le applicazioni e stili. Sul display IPS ad alta definizione è possibile fare da sfondo a qualsiasi immagine, video o persino ad animazioni reattive.

Il nostro obiettivo è quello di rendere le scorciatoie da tastiera ovvie e accessibili e di sbloccare l’efficienza in qualsiasi attività, che si tratti di lavoro o di svago. Credo che anche il processo di apprendimento di un nuovo software sarà notevolmente accelerato.

ha dichiarato Sebastian Darmasetiawan, fondatore e CEO di Flux Group.

Switch Maglev Key | Flux Keyboard

Al posto dei tradizionali switch meccanici o delle cupole in gomma presenti sulla maggior parte delle tastiere in commercio, la tastiera Flux Keyboard utilizza gli switch Maglev di Flux, che si basano esclusivamente su magneti per fornire un meccanismo di ritorno. Il risultato è un funzionamento a bassissimo attrito e può offrire una sensazione tattile o lineare.

Ogni tasto è inoltre dotato di un punto di azionamento regolabile dall’utente che consente una precisione fino a 0,1 mm grazie ai sensori a effetto Hall della tastiera Flux. I sensori a effetto hall sono ideali per i giocatori e forniscono alla Flux Keyboard una frequenza di polling di 1.000 Hz, un tempo di risposta di 1-2 millisecondi e una funzionalità di attivazione rapida.

Moduli intercambiabili

La tastiera Flux Keyboard è dotata di una serie di moduli che possono essere aggiunti o rimossi lungo la sua lunghezza superiore in qualsiasi combinazione, offrendo agli utenti ulteriori possibilità di personalizzazione e modalità tattili per interagire con le applicazioni desiderate e ottimizzare i flussi di lavoro. Questi moduli includono:

Modulo a tripla chiave, che presenta 3 tasti aggiuntivi personalizzabili

Modulo a quadrante laterale, che presenta un quadrante grande e un interruttore a bilanciere

Modulo a tre quadranti, che presenta 3 quadranti circondati da un display

Modulo passivo, dotato di una finestra per la visualizzazione delle informazioni sul display.

Cornice dei tasti sostituibile e specifiche tasti | Flux Keyboard

I tasti sono contenuti in una cornice che consente di passare facilmente dagli switch lineari a quelli tattili o di pulire la parte inferiore dei tasti. Ecco una panoramica delle specifiche dei tasti.

75% di layout di tastiera in formato ANSI o ISO

Display IPS 1920 x 1080

Frequenza di polling di 1.000 Hz

Tempo di risposta di 1-2 ms

Connessione USB C o USB A

Compatibilità con Windows 10/11 e macOS 11+, compatibilità limitata con Linux

Cosa ne pensate di questa tastiera? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguire tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.