Fine Gennaio con il botto con l’estrazione di J3STER. In palio 2 Secret Lab

Un fine Gennaio all’insegna di “fuoco e fiamme” con J3STER. Organizzata un’estrazione nella quale si potranno vincere 2 sedie da gaming Secret Lab. Scopriamo insieme come fare a vincerle

J3STER (qui per visitare il sito) farà squadra con HeartKween per celebrare un altro anno di successo di streaming con la sua comunità. Durante questo streaming, J3STER affronterà delle sfide. Due cose davvero interessanti da notare:

Per ogni sfida completata, J3STER regalerà un abbonamento alla sua comunità ;

; Ogni sfida che invierete vi farà partecipare all’estrazione di una sedia da gioco di Secret Lab.

Dettagli sull’estrazione di fine Gennaio di J3STER

: Invia una sfida a Stallion il 31/01/23 durante la diretta per le sfide. La comunità ha l’obiettivo di raggiungere 100 sfide; una volta raggiunte, J3STER farà girare la ruota per determinare il vincitore. Avrete così 1 possibilità su 100 di vincere il premio in palio. Modalità 2: Invia una sfida a qualsiasi streamer su J3STER.GG. Sfide speciali con heartkween e Capoch . L’evento terminerà il 31/01/23.

Non capita tutti i giorni che una sfida da 5 dollari possa farvi guadagnare una sedia da gaming da oltre 500 dollari. E se poteste guadagnare un credito che vale una sfida gratuita da 5 dollari? Ecco come fare! Porta un nuovo utente ad iscriversi (i link di riferimento si trovano nella configurazione del tuo account). Sia voi che l’utente segnalato guadagnerete un nuovo credito. Aggiungetelo al vostro saldo (20 dollari per 1 credito, 100 dollari per 5 crediti). J3STER ha avuto il piacere di lavorare con Capoch per diverso tempo. È sempre divertente vedere cosa propone la sua comunità per le sfide. Venite a vederlo e ricordate che ogni sfida che invierete vi permette di partecipare all’estrazione della sedia da gioco di Secret Lab.

Sei uno streamer?

J3STER.GG è gratuito. Coinvolgi la tua chat e approfitta delle tante offerte e di un tasso di partecipazione del 90%.

E voi? Cosa ne pensate di quest’estrazione di gennaio organizzata da J3STER ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).