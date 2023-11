Espansione della serie Hydro X di CORSAIR con componenti iCUE LINK

CORSAIR, un rinomato produttore di computer, componenti e accessori di alta qualità per appassionati di giochi, creatori di contenuti e appassionati di PC, ha annunciato oggi gli ultimi aggiornamenti alla sua amata serie Hydro X

Continuando il loro impegno a rivoluzionare il mondo del raffreddamento personalizzato fai-da-te, questi nuovi prodotti sono progettati per una perfetta integrazione nell’innovativo ecosistema iCUE LINK, portando notevoli miglioramenti alle prestazioni di raffreddamento e al design complessivo.

Con l’introduzione dell’unità pompa/serbatoio iCUE LINK XD5 RGB ELITE LCD e dei waterblock per GPU iCUE LINK XG7 RGB 40-Series, la gamma Hydro X Series si amplia ulteriormente, offrendo una maggiore varietà di prodotti compatibili con iCUE LINK e semplificando la creazione di sistemi di raffreddamento personalizzati di livello superiore.

CORSAIR espande la serie Hydro X con iCUE LINK.

In seguito al successo ottenuto con CORSAIR XD5 RGB e al recente lancio di XD5 RGB ELITE, il sistema combinato iCUE LINK XD5 RGB ELITE LCD emerge come il nuovo standard dei sistemi pompa/serbatoio combinati. Questa unità presenta un display LCD IPS da 2,1″ integrato nel corpo della pompa, una caratteristica senza precedenti nel mercato, con una risoluzione di 480×480 che visualizza in tempo reale la temperatura del liquido di raffreddamento e può riprodurre immagini o GIF animate.

L’integrazione della tecnologia rivoluzionaria iCUE LINK in XD5 RGB ELITE LCD semplifica notevolmente l’assemblaggio, eliminando i tradizionali connettori MOLEX e migliorando la connettività, riducendo allo stesso tempo l’ingombro dei cavi.

Con il motore della pompa Xylem D5 PWM che garantisce affidabilità, questa unità XD5 RGB ELITE LCD offre prestazioni, convenienza ed eleganza. È disponibile in due varianti di colore, Stealth Gray e White, entrambe con una finitura in lega di zinco grigio canna di fucile.

I nuovi waterblock per GPU CORSAIR iCUE LINK XG7 RGB 40-SERIES rappresentano l’ultima aggiunta in questa nuova era di assemblaggio semplificato. Rispetto ai loro predecessori, questi nuovi modelli XG7 RGB introducono un supporto immediato per la connettività iCUE LINK, segnando un significativo passo avanti. Questi waterblock a copertura totale offrono prestazioni ottimali e temperature basse. Inoltre, la serie XG7 RGB si distingue per la sua versatilità, offrendo una vasta gamma di opzioni di connettività per soddisfare le esigenze dei vari assemblatori fai-da-te. Nel prossimo futuro, verranno introdotti ulteriori modelli progettati per garantire la compatibilità con una crescente varietà di schede grafiche.

Rivoluzionando il concetto di design dei circuiti, il nuovissimo tubo flessibile a rete Hydro X Series XT rappresenta un’innovazione straordinaria realizzata in resistente gomma EPDM. La particolare trama esterna offre una combinazione di resistenza ed estetica senza precedenti, ridefinendo così il concetto di stile nei sistemi di raffreddamento personalizzato. Disponibile nelle varianti nera e bianca, questo tubo unisce durabilità e design straordinario.

Nuove innovazioni Hydro X di CORSAIR: prestazioni e stile

Con l’introduzione di queste nuove innovazioni, CORSAIR continua a perfezionare la gamma Hydro X Series per soddisfare le sempre crescenti esigenze degli appassionati del fai-da-te. Con la serie Hydro X, ogni componente non si limita a integrarsi con gli altri, ma si armonizza, creando un sistema unificato che offre prestazioni eccezionali e un’estetica senza pari. Proprio come iCUE LINK consente di unire i componenti mediante uno standard di collegamento unificato, la nuova serie Hydro X porta avanti questa sinergia di eccellenza in termini di prestazioni e design.

I waterblock per GPU CORSAIR iCUE LINK XD5 RGB ELITE LCD, iCUE LINK XG7 RGB 40-SERIES e i tubi flessibili a rete Hydro X Series XT sono ora disponibili attraverso il negozio online di CORSAIR e la rete globale di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR. Questi prodotti godono di una garanzia di tre anni e sono supportati da un servizio clienti globale e da un team di assistenza tecnica CORSAIR altamente qualificato. Per conoscere i prezzi aggiornati dei waterblock per GPU iCUE LINK XD5 RGB ELITE LCD, iCUE LINK XG7 RGB 40-SERIES e dei tubi flessibili a rete Hydro X Series XT, si prega di consultare il sito web di CORSAIR.

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).