Si chiamano H6PRO, ed è l’ultima soluzione di punta per il gaming di casa EPOS, che puntano ad offrire il meglio della tecnologia

L”ultima soluzione di EPOS, azienda leader nell’audio da gaming, si chiama H6PRO, presentate sia in versione CLOSED e H6PRO OPEN. Le nuove cuffie da gaming, top di gamma, eredi della pluripremiata serie GSP 600, puntano ad offrire un audio eccezionale, naturale e immersivo atto a offrire la migliore esperienza audio di gioco possibile sia nella versione CLOSED che in quella OPEN.

Sono dotate di boom arm rimuovibile, a corredo di materiali premium e comfort adatto a lunghe sessioni di gioco, la serie H6PRO scatena il “The Power of Audio” per tutti i tipi di esperienze gaming. Le cuffie acustiche da gaming H6PRO CLOSED e H6PRO OPEN sono compatibili con PC, Mac, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 e Nintendo Switch.

EPOS H6PRO: il nuovo headset top gamma per il gaming

Come anticipato, l’evoluzione delle acclamate serie GAME ZERO e GSP 600, le H6PRO CLOSED offrono un potente audio in-game e una superiore riduzione del rumore passivo per consentire di isolarsi al meglio concentrandosi sul gioco.

Le H6PRO CLOSED sono ottimizzate per offrire un suono dinamico e potente – il tutto senza compromettere la qualità – e sono disponibili nelle colorazioni Sebring Black, Racing Green e Ghost White.

Per i giocatori che richiedono la precisione, il controllo e l’affidabilità per performare al meglio, le H6PRO CLOSED amplificano l’esperienza di gioco grazie. Ma vediamo ora una breve carrellata delle principali feature:

Microfono Lift-to-mute removibile . Grazie al microfono lift-to-mute removibile delle H6PRO CLOSED, i giocatori possono disattivare istantaneamente le comunicazioni alzando semplicemente il microfono. L’ergonomico boom arm magnetico – posizionato per un ottimo pickup vocale – può essere facilmente rimosso e sostituito con una elegante copertura se si utilizza un microfono esterno.

. Grazie al microfono lift-to-mute removibile delle H6PRO CLOSED, i giocatori possono disattivare istantaneamente le comunicazioni alzando semplicemente il microfono. L’ergonomico boom arm magnetico – posizionato per un ottimo pickup vocale – può essere facilmente rimosso e sostituito con una elegante copertura se si utilizza un microfono esterno. Compatibilità con tutte le principali piattaforme . La confezione delle H6PRO CLOSED include una serie di cavi intercambiali per PC, Mac, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 e Nintendo Switch. I giocatori possono inoltre abbinare le cuffie ad una scheda audio esterna EPOS per migliorare ulteriormente le prestazioni audio in-game.

. La confezione delle include una serie di per PC, Mac, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 e Nintendo Switch. I giocatori possono inoltre abbinare le cuffie ad una scheda audio esterna EPOS per migliorare ulteriormente le prestazioni audio in-game. Upgrade delle prestazioni audio su PC . Progettate per qualsiasi piattaforma con uscite analogiche cablate, le H6PRO CLOSED si comportano in modo ottimale con il suono surround delle cuffie binaurali attraverso la EPOS Gaming Suite, se abbinate alla scheda audio esterna GSX 300 .

. Progettate per qualsiasi piattaforma con uscite analogiche cablate, le H6PRO CLOSED si comportano in modo ottimale con il suono surround delle cuffie binaurali attraverso la EPOS Gaming Suite, se abbinate alla scheda audio esterna . Design a padiglione chiuso. Grazie ai padiglioni auricolari chiusi che eliminano ogni possibile disturbo ambientale, le H6PRO CLOSED consentono ai giocatori di ottenere un vantaggio nei loro match competitivi grazie alla possibilità di concentrarsi al meglio su ogni dettaglio audio.

Grazie ai padiglioni auricolari chiusi che eliminano ogni possibile disturbo ambientale, le H6PRO CLOSED consentono ai giocatori di ottenere un vantaggio nei loro match competitivi grazie alla possibilità di concentrarsi al meglio su ogni dettaglio audio. Massimo comfort per estese sessioni di gioco. Per i giocatori che amano lunghe sessioni di gaming, le H6PRO CLOSED offrono numerose funzionalità quali ad esempio struttura leggera, archetto imbottito, padiglioni auricolari regolabili e cuscinetti auricolari in memory foam.

Le EPOS H6PRO CLOSED invece, sono progettate con speaker proprietari simbolo della qualità, alzano l’asticella qualitativa grazie a un sonoro coinvolgente, aperto e immersivo. Le cuffie sono dotate di un audio in-game naturale e realistico: i padiglioni aperti offrono la migliore tipologia di audio su ogni spettro di frequenza con il minimo affaticamento uditivo. Per i giocatori che ambiscono a una esperienza audio naturale di alto livello, o semplicemente giocare in un ambiente tranquillo, le H6PRO OPEN sono l’ideale.

Le H6PRO OPEN sono disponibili nelle colorazioni Sebring Black, Racing Green e Ghost White e offrono tutte le principali caratteristiche delle H6PRO CLOSED come comfort superiore, microfono lift-to-mute removibile e compatibilità multipiattaforma.

Le H6PRO CLOSED e H6PRO OPEN sono realizzate con componenti di alta qualità e, grazie a una manopola del volume posta ergonomicamente sul padiglione destro, consentono di regolare l’audio con facilità. Entrambe le cuffie da gaming sono dotate di cavi analogici per PC e due coperture per il boom arm rimuovibile. Disponibili da oggi presso lo store ufficiale di EPOS e presso i rivenditori selezionati, il prezzo si attesta a 179 €. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.