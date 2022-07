Epomaker: presentata la nuova tastiera FirstBlood B67

Epomaker presenta FirstBlood B67, un’esclusiva tastiera meccanica completamente acrilica montata su guarnizione

Rilasciato oggi su Kickstarter (qui per maggiori info), Epomaker ha lanciato la tastiera FirstBlood B67, che presenta un esclusivo design completamente acrilico. Con i LED RGB a doppia faccia proprietari, questa tastiera compatta al 65% ha racchiuso un’ampia gamma di funzioni versatili nel suo fattore di forma accattivante. È abbastanza compatto da adattarsi a quasi tutti i desktop insieme a ospitare applicazioni di digitazione intensive. Aumentando al contempo il flusso di lavoro intuitivo degli utenti attraverso la doppia connettività cablata e wireless e la connessione multi-dispositivo.

Il design estetico in acrilico completo della tastiera FirstBlod B67

Mentre le tastiere ora sono diventate parte integrante del lavoro quotidiano e della vita personale, sempre più utenti non si accontentano delle normali tastiere a membrana e cercano qualcosa che possa trasmettere personalità. Il FirstBlood B67 è in missione per avviare una rivoluzione estetica per la configurazione della scrivania. È una delle poche tastiere acriliche sul mercato che utilizza un materiale acrilico traslucido solido completo per realizzare l’intero corpo della custodia del B67. Dotato di LED RGB a doppia faccia proprietari che possono brillare sia dalla parte anteriore che da quella posteriore. Aggiungendo la ciliegina sulla torta, il design rivolto a sud aiuta il B67 a riflettere le luci ancora più luminose, dando vita a una brillante retroilluminazione brillante come gemme.

Essere versatili, offrire un’esperienza tattile di prim’ordine

Progettato per la versatilità, FirstBlood B67 offre tre modalità di connessione: cablata, wireless 2.4G e Bluetooth 5.0. Grazie all’affidabile e affidabile chipset Bluetooth Broadcom, il B67 offre una risposta alla pressione dei tasti più rapida e precisa. Offrendo così una digitazione wireless e un’esperienza di gioco senza problemi. In combinazione con la capacità di connessione multi-dispositivo, il B67 ti consente di passare senza problemi tra notebook, computer e dispositivi mobili. Questa è una soluzione perfetta per soddisfare le tue esigenze multi-tasking. Il FirstBlood B67 adatta la struttura della guarnizione in silicone per offrire agli utenti una sensazione tattile flessibile. Inoltre, un nuovo profilo del copritasti MDA è stato adattato per fornire una superficie più ampia per la digitazione con bordi più arrotondati dei copritasti. Non solo è un booster produttivo, ma il B67 è anche pronto per iniziare una rivoluzione estetica sulla scrivania.

Prezzo e disponibilità

Epomaker FirstBlood B67 viene rilasciato alle 11:00 del 18 luglio (ET) su Kickstarter. Il prezzo super early bird parte da 159,00 dollari su un servizio first-come-first-serve. Il B67 è disponibile in diverse versioni e combinazioni di colori. Tutte le versioni possono essere utilizzate per macOS e Windows. Per maggiori dettagli, visita la campagna Kickstarter di Epomaker B67.

E voi? cosa ne pensate di questa nuova tastiera meccanica FirstBlood B67 di Epomaker? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).