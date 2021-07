ENERMAX SquA RGB White: arriva il pacco da 3 ventole

Se siete interessanti a delle ventole RGB, da oggi dovrete considerare il nuovo pacco da 3x ENERMAX SquA RGB White

ENERMAX amplia la serie di ventole bianche SQUARGB con il 3 Fan Pack, seguendo la tendenza dell’hardware dei computer bianchi sempre più popolare. Soprattutto negli ambienti bui, il bianco riflette meglio l’illuminazione a LED e fa risaltare meglio i colori. Il set di 3 ventole include un controller RGB con 10 effetti di illuminazione preimpostati, che ne consentono l’utilizzo anche in modalità standalone.

ENERMAX SquA RGB White: ora l’acquisto è più conveniente

La serie di ventole RGB indirizzabili SquA RGB White è dotata di un telaio di forma quadrata alimentato dalla tecnologia ENERMAX LED LIGHTING, che fornisce un’illuminazione incredibilmente luminosa e uniforme. I LED RGB indirizzabili possono creare effetti arcobaleno colorati e consentire la sincronizzazione con il software della scheda madre supportato. SquA RGB White è progettato per un funzionamento silenzioso senza compromettere le prestazioni e quindi ha una velocità iniziale di 300 giri/min e fino al 40% in più di flusso d’aria rispetto alle altre ventole RGB. Per ottimizzare il flusso d’aria, SquA RGB genera un vortice concentrato con il design del telaio Vortex e facilita l’ingresso dell’aria in modo efficace con il design dell’ingresso dell’aria di ENERMAX.

Sincronizzazione dell’illuminazione RGB indirizzabile

Illuminazione RGB sincronizzabile tramite header RGB indirizzabile di schede madri Asus, Asrock, MSI e Gigabyte. Effetti di luce programmabili tramite il software della scheda madre. Supporto Razer Chroma con schede madri compatibili di Asrock e MSI.

Retro scintillante

SquA RGB White è dotato di prese d’aria sul retro del telaio che creano un effetto simile a un diamante in cui le altre ventole RGB mostrano solo il nero.

ENERMAX SquA RGB White: prezzo e disponibilità

Il SquA RGB White 3 Fan Pack [UCSQARGB12P-W-BP3] è disponibile ad un prezzo consigliato di 59,90 € incl. I.V.A. Per ulteriori informazioni sui prodotti, vi rimandiamo alla pagina ufficiale. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!