Il produttore specializzato in componenti hardware ha appena lanciato sul mercato la versione Enermax LIQMAX III ARGB 240 in versione White

Con il nuovo LIQMAX ARGB 240 White, ENERMAX aggiunge un nuovo dispositivo di raffreddamento al suo portfolio. L’hardware in versione bianca è sempre più apprezzato dagli utenti, e data la sua richiesta il brand di Taiwan non si è tirato indietro.

Un prodotto richiesto e spesso utilizzato nei case per evidenziare i colori dell’illuminazione RGB. Il raffreddatore a liquido all-in-one in questione, a proposito di RGB, è progettato per l’uso con schede madri compatibili con 5V RGB di ASUS, ASRock, MSI e Gigabyte e può essere controllato tramite il software dedicato della scheda madre. I molteplici effetti di illuminazione possono essere sincronizzati con tutto l’hardware RGB del sistema. Vediamolo nel dettaglio.

Enermax LIQMAX III ARGB 240: ora anche in versione White

Dunque il nuovo LIQMAX III ARGB All-in-One CPU liquid cooler con illuminazione RGB possiede il classico water block dall’aspetto “acrilico” ed è dotato del design Aurabelt, che fornisce effetti luminosi brillanti.

LIQMAX III ARGB supporta la sincronizzazione RGB indirizzabile con le schede madri che hanno 4 pin (con alimentazione 5V richiesta). Grazie inoltre al design brevettato Dual-Chamber di ENERMAX, con il Central Coolant Inlet (all’ingresso centrale del refrigerante (CCI)) e la struttura Shunt-Channel Technology (tecnologia Shunt-Channel (SCT)), il dissipatore è in grado di raggiunge un trasferimento di calore più repentino e una durata maggiore nel tempo. Di seguito una slide rappresentativa della struttura.

Proseguendo Le ventole RGB anch’esse bianche sono ottimizzate per radiatori e generano un’elevata pressione statica per spingere il calore fuori dalle alette di raffreddamento.

Il sistema brevettato Dual-Chamber Design si occupa di isolare la pompa dal resto del calore generato dal liquido, prolungando la vita del radiatore. Nella prima prima “camera” del waterblock difatti abbiamo la pompa in una struttura interna, che viene poi attraversata dalla la piastra fredda assorbendone il calore. Il liquido raffreddato in seguito, viene portato nella seconda “camera” e poi trasportato al radiatore per il raffreddamento.

La Central Coolant Inlet (CCI) invece inietta il liquido raffreddato nella zona centrale sopra la CPU e lo distribuisce uniformemente attraverso la piastra fredda usando la tecnologia brevettata Shunt Channel Technology (SCT). Il risultato è un flusso del liquido più breve, ma soprattutto un trasferimento di calore più efficiente.

Il sistema di montaggio universale supporta i socket Intel e AMD (escluso il socket TR4/SP3). Il sistema a molla di regolazione della pressione e la pasta termica Dow-Corning ad alta conducibilità assicurano un contatto perfetto con la superfice della CPU. In conclusione il dissipatore LIQMAX III ARGB è compatibile con ventole da 120mm e sarà venduto ad un prezzo di 89,90 Euro. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.