ENERMAX annuncia i kit LGA 1700 per Intel Alder Lake gratuiti!

Una bella iniziativa per i clienti di ENERMAX: non solo chi acquisterà in futuro un processore Intel Alder Lake potrà essere certo di poter montare i dissipatori del brand, ma anche chi ha già acquistato una scheda madre o CPU potrà ricevere gratuitamente il kit per LGA 1700

ENERMAX, leader nella progettazione e produzione di prodotti hardware per PC ad alte prestazioni, conferma la compatibilità con le nuove CPU Alder Lake di 12a generazione di Intel e annuncia la disponibilità di kit di montaggio LGA 1700 per i suoi attuali e futuri dispositivi di raffreddamento per CPU desktop multi-socket. I nuovi processori di Intel sono stati da poco annunciati e porteranno con loro numerose novità tra cui l’architettura ibrida, il supporto alle RAM DDR5 e ovviamente il nuovo socket LGA 1700.

ENERMAX conferma la compatibilità con LGA 1700

ENERMAX offre la piena compatibilità con il nuovo socket LGA 1700 per la sua serie di dissipatori per CPU offrendo kit di montaggio LGA 1700. Oltre a LGA 1700, i dissipatori continueranno a includere kit di montaggio per la piattaforma Intel di generazione precedente (LGA 2066 | LGA 2011 | LGA 1156 | LGA 1155 | LGA 1151 | LGA 1150 | LGA 1200) e per AMD (AM4 | AM3+ | AM3 | AM2+ | AM2 | FM2+ | FM2 | FM).

Kit di montaggio gratuiti per acquisti dopo il 1 giugno

I kit di montaggio LGA 1700 saranno forniti gratuitamente a tutti i possessori di un sistema di raffreddamento Enermax supportato acquistato dopo il 1 giugno 2021. Per richiedere il kit, gli utenti devono contattare l’ufficio ENERMAX nella loro regione e fornire la prova di acquisto del dissipatore ENERMAX e una prova di acquisto per una CPU Intel di 12a generazione o una scheda madre Intel Z690. Si prega di utilizzare il modulo di contatto disponibile sul sito Enermax EU nella sezione servizi. I dissipatori che supportano il kit LGA 1700 sono AQUAFUSION, LIQTECH II, LIQMAX III, ETS-F40-FS e ETS-T50 AXE. Tutti i futuri dispositivi di raffreddamento per CPU desktop ENERMAX includeranno i kit di montaggio LGA 1700 richiesti. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!