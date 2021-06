ENERMAX annuncia un’ampia gamma di nuovi prodotti al Computex 2021

ENERMAX ha dimostrato ampiamente di realizzare componenti per CPU di grande qualità e ottime performance. Ecco le novità annunciate al Computex 2021

Fin dalla loro messa in vendita, gli alimentatori ENERMAX 1000W hanno ricevuto noti riconoscimenti sia dal mercato consumer che industriale. Ad esempio, ENERMAX MaxTytan 1250 watt è stato selezionato dai maestri dell’overclocking per le sue prestazioni da record e ENERMAX MAXREVO 1350 watt è la scelta preferita dalle aziende industriali grazie alle sue prestazioni stabili e alla sua affidabilità.

Alimentatore 80 PLUS Gold da 2000 watt: il più piccolo in assoluto

Nel 2021, ENERMAX introduce MAXREVO 2000, un alimentatore 80 PLUS Gold da 2000 watt nel fattore di forma più piccolo, con una profondità del telaio di soli 180 mm. Inoltre, è dotato anche del pulsante Turbo Switch brevettato con cui imposta la velocità della ventola alla velocità massima di 3100 giri/min. Il vantaggio di questo pulsante è che può aumentare il raffreddamento dei componenti critici di 10-15°C.

MAXREVO 2000 è dotato di un potente binario singolo +12V in grado di erogare fino a 166A grazie a un totale di 12 connettori PCI-E. MAXREVO 2000 può supportare almeno 4 schede grafiche GeForce RTX 3090 o fino a 12 schede VGA. Inoltre, MAXREVO 2000 è dotato di condensatori a 105 °C al 100%, che supportano due set di slot CPU, un design del cavo completamente modulare che garantisce un funzionamento duraturo e una gestione flessibile dei cavi.

L’alimentatore MAXREVO 2000 è certificato 80 PLUS Gold e 80 PLUS Gold 230 V EU, che può fornire una potenza di uscita completa di 1600 watt sotto 115 V e 2000 watt di potenza in uscita sotto 230 V.

Brevetto di controllo innovativo semi-fanless variabile

L’innovazione alla base dell’abilità di ricerca e sviluppo di ENERMAX non è solo su unità di alimentazione di wattaggio più grandi, ma offre anche un’esperienza di elaborazione indisturbata a tutti gli utenti. L’ultimo controllo variabile semi-fanless brevettato di ENERMAX è integrato nelle nuove unità di alimentazione certificate 80 PLUS Gold e Platinum di prossima generazione di ENERMAX.

Gli utenti possono scegliere di attivare costantemente la ventola o di avviarla quando viene raggiunto un carico di sistema del 15% o 30%. Il controllo variabile semi-fanless può impostare la ventola inattiva per fornire un’operazione di alimentazione quasi silenziosa.

Alimentatore economico 80 PLUS Bronze da 850 Watt

La serie di alimentatori semi-modulari MARBLEBRON con certificazione 80 Plus Bronze includerà 4 modelli aggiuntivi alla sua serie: MARBLEBRON 850 e MARBLEBRON 850 versione RGB. Entrambi saranno in colore nero o bianco che gli utenti potranno scegliere e abbinare ai loro sistemi. Entrambi dovrebbero uscire a luglio 2021.

Nuovo case per computer full-tower e mid-tower

Uno dei case per computer più venduti è StarryFort SF30, un mid-tower con ventole SquA RGB da 4*120 mm. Quest’anno, ENERMAX aggiorna la sua esclusiva ventola SquA RGB in dimensioni di 140 mm e 180 mm, con illuminazione del telaio quadrato e funzione di illuminazione del mozzo.

Le ventole avanzate SquA RGB saranno preinstallate in due nuovissimi case: lo StarryFort SF50 e lo StarryKnight SK30. StarryFort SF50, un case per computer full-tower, presenterà due ventole SquA RGB da 180 mm nella parte anteriore e una da 140 mm nella parte posteriore; StarryKnight SK30, un case per computer mid-tower, sarà caratterizzato da quattro ventole SquA RGB da 140 mm con pannello frontale in mesh asimmetrico angolare. Entrambi usciranno a settembre 2021.

Ampia gamma di dissipatori per CPU, da quelli economici a quelli di livello Overclocking

ENERMAX fornisce vari dispositivi di raffreddamento della CPU per soddisfare le esigenze degli utenti. Iniziamo con i raffreddatori ad aria per CPU entry-level in cui spicca la serie ETS-F40-FS che è stata lanciata di recente e dispone di 4 modelli (essential/nero solido/RGB indirizzabile con versioni in bianco e nero). Quando si tratta di dissipatori a liquido AIO per CPU, la serie LIQMAX III offre 7 modelli con un prezzo conveniente, incluso un radiatore da 120/240/360 mm e un colore del prodotto in bianco o nero.

Da segnalare anche la serie AQUAFUSION, un raffreddatore a liquido per CPU AIO nonché uno dei prodotti più popolari di ENERMAX; è dotato di ben tre ventole SquA RGB di ENERMAX con prestazioni di raffreddamento eccezionali (da 300 W a 380 W TDP). Il dispositivo di raffreddamento a liquido per CPU di punta di ENERMAX, la serie LIQTECH II, offre prestazioni di raffreddamento a livello di overclocking (500 W TDP) e ha una versione esclusiva per il processore AMD Threadripper che ha una copertura completa del 100%. Inoltre, tutti i dissipatori per CPU ENERMAX sono compatibili con il prossimo socket Intel LGA 1700.

Voi cosa ne pensate? Magari è l'occasione giusta per aggiornare la vostra CPU.