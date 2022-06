Elite SO-DIMM DDR5 e U-DIMM DDR: nuovi moduli di memoria

E voi cosa ne pensate di questi nuovi moduli di memoria di TEAMGROUP ? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK , per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).

TEAMGROUP continua a fornire prodotti eccellenti con soluzioni DDR5 eccezionali e variegate con il rilascio della sua nuovissima memoria per laptop e desktop. Offre un’ampia gamma di moduli di memoria a canale singolo e doppio con capacità da 8 GB a 32 GB tra cui scegliere . I prodotti di memoria TEAMGROUP soddisfano le esigenze dei consumatori per l’espansione di vari dispositivi informatici, accelerando l’efficienza del lavoro e contribuendo a rendere il carico di lavoro estivo un brezza.

La prima versione della memoria TEAMGROUP ELITE SO-DIMM DDR5 5600 MHz e ELITE U-DIMM DDR5 5600 MHz sarà offerta come moduli singoli da 16 GB. Questa sarà disponibile su Amazon in Nord America all’inizio di Luglio 2022 .

In risposta alla crescente domanda di elaborazione ad alta velocità e tecnologia digitale, TEAMGROUP ha introdotto i moduli di memoria aggiornati ELITE SO-DIMM DDR5 5600 MHz ed ELITE U-DIMM DDR5 5600 MHz. Questi posseggono frequenze più elevate e basso consumo energetico . Le specifiche aggiornate della memoria ELITE soddisfano pienamente le esigenze delle applicazioni aziendali, di apprendimento e di intrattenimento su computer desktop e laptop. Con una bassa tensione operativa di 1,1 V , il consumo energetico della memoria viene notevolmente ridotto, prolungando la vita dei computer su cui è installata. Inoltre, la funzione Same-Bank Refresh di DDR5 e la struttura IC ottimizzata possono elaborare il doppio della quantità di dati contemporaneamente rispetto a DDR4.Il che consente ai computer di funzionare in modo più fluido durante il multitasking e migliora notevolmente l’efficienza operativa.

TEAMGROUP, leader mondiale nella memoria, ha annunciato il rilascio di ELITE SO-DIMM DDR5 ed ELITE U-DIMM DDR5 5600 MHz recentemente aggiornati. Entrambi i modelli saranno disponibili su Amazon in Nord America all’inizio di Luglio 2022. L’elevata velocità di clock consente memoria DDR5 a prestazioni più elevate sia per computer desktop che laptop. Ciò, migliorando la produttività degli utenti e migliorando l’efficienza operativa complessiva e le prestazioni di archiviazione. I consumatori di tutto il mondo possono anche godere di un’esperienza più stabile ed efficiente con un consumo energetico inferiore fornito dalla memoria ELITE di TEAMGROUP.

L’azienda TEAMGROUP ( qui per maggiori informazioni) lancia i suoi nuovi moduli di memoria con lo scopo di soddisfare la domanda di tutti i tipi di esperienze multitasking ad alta velocità di clock e di elaborazione ad alte prestazioni. Nonché per fornire agli utenti una gamma completa di opzioni di aggiornamento DDR5.

