Elgato presenta Cam Link Pro: ecco il futuro della produzione multicam

Elgato ha deciso di presentare il futuro della produzione multicam dedicata ai creatori di contenuti e ai professionisti che interagiscono con il pubblico online

Elgato, il fornitore leader di hardware e software per content creator, ha comunicato oggi il lancio di Cam Link Pro, un’innovativa e potente scheda di acquisizione e mixer video che vanta ben quattro ingressi HDMI per trasmettere o registrare video in 4K o 1080p60 Full HD da fotocamere DSLR, portatili, tablet e qualsiasi altro dispositivo che generi un segnale HDMI pulito. Dalla trasmissione live all’editing, passando per le videoconferenze e la formazione da remoto, con Cam Link Pro la produzione multicam diventa un vero gioco da ragazzi per i creatori di contenuti e i professionisti che interagiscono con il pubblico online.

Cam Link Pro: le principali caratteristiche della nuova scheda di acquisizione

Mentre il valore della produzione dei contenuti generati dagli utenti continua a migliorare sensibilmente, le configurazioni tradizionali delle webcam non sono più sufficienti ad offrire la qualità e la flessibilità necessarie. Con Cam Link Pro, i creator possono collegare fino a quattro fotocamere di alta qualità, tra cui fotocamere DSLR, videocamere e action cam. Inoltre, è possibile collegare altri dispositivi HDMI per aggiungere ulteriori contenuti multimediali da portatili, tablet e molto altro. Grazie ai quattro ingressi HDMI di Cam Link Pro e alla tecnologia Multiview integrata, sarà possibile dare vita ad uno spettacolo multicam all’avanguardia sfruttando più dispositivi HDMI nello stesso momento. Elgato 4K Capture Utility ti offre una serie di configurazioni Multiview, come ad esempio Picture in Picture o Side by Side, attivabili istantaneamente per ottenere presentazioni e streaming professionali.

Cam Link Pro acquisisce il video a bassa latenza con una risoluzione impressionante, fino a 4K 30fps (frame al secondo) o 1080p 60fps. Grazie al supporto di un’ampia gamma di applicazioni per la produzione live o la videoconferenza, tra cui OBS Studio, vMIX, Zoom, Slack e Microsoft Teams, con Cam Link Pro sarà possibile superare il tradizionale concetto di videoconferenza, integrando fino a tre videocamere aggiuntive per effettuare videochiamate o seguire corsi online. A seconda della configurazione, i creator avranno la possibilità di acquisire più angolazioni diverse ed utilizzare differenti obiettivi per ottenere svariate inquadrature, come ad esempio grandangolo, laterale o primo piano, e sfruttare effetti eccezionali come il bokeh per migliorare la propria produzione video.

Cam Link Pro è integrato con Elgato Stream Deck, così da accedere alle funzioni di Cam Link Pro in modo incredibilmente veloce e diretto. Cambia videocamera e modifica istantaneamente le configurazioni Multiview premendo semplicemente un tasto: in questo modo avrai il controllo totale dei tuoi contenuti live. Streaming, formazione online, videoconferenza o tradizionale videografia: grazie a Cam Link Pro potrai acquisire varie angolazioni e diversi segnali HDMI nello stesso istante e la produzione multicam professionale diventerà un gioco da ragazzi.

Disponibilità, garanzia e prezzi

È possibile acquistare immediatamente Elgato Cam Link Pro tramite la rete internazionale di rivenditori e distributori autorizzati Elgato e CORSAIR. Elgato Cam Link Pro dispone di una garanzia di due anni ed è supportato dalla rete di assistenza clienti e supporto tecnico di CORSAIR ed Elgato, presente in tutto il mondo. Per i prezzi aggiornati di Elgato Cam Link Pro, consultate il sito web di Elgato.

