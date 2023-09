Eleganza e potenza: Corsair svela DDR5 Dominator Titanium

CORSAIR, azienda leader nel settore dei componenti più avanzati per gamer, content creator ed appassionati di PC, oggi ha lanciato la tanto attesa nuova serie DDR5 che si aggiunge alla sua pluripremiata linea di memorie: DOMINATOR TITANIUM DDR5

Realizzata con alcuni dei chip DDR5 più veloci e sfruttando la tecnologia brevettata di raffreddamento CORSAIR DHX per raggiungere un migliore potenziale di overclocking, DOMINATOR TITANIUM prosegue l’eredità della serie DOMINATOR, caratterizzata da un iconico design e prestazioni all’avanguardia.

DOMINATOR TITANIUM DDR5 di CORSAIR, prestazioni e design all’avanguardia

Dotata di un raffinato restyling del suo design e dell’uso di materiali e componenti di primissima qualità, la memoria DDR5 DOMINATOR TITANIUM è ora disponibile per piattaforme Intel (compatibile con Intel XMP 3.0 su processori Core di 12° e 13° generazione) o AMD (con supporto AMD EXPO su CPU Ryzen serie 7000), agevolando ulteriori potenziamenti delle prestazioni attraverso un processo di overclock semplificato.

Una delle nuove ed entusiasmanti caratteristiche della memoria DOMINATOR TITANIUM è la possibilità di sostituire completamente le barre superiori, consentendo agli utenti di personalizzare la loro memoria e creare un aspetto unico.

Questa flessibilità permette agli utenti di scegliere tra un design minimalista o uno più classico grazie all’utilizzo di kit appositamente progettati per sostituire la barra luminosa RGB con altre configurazioni che richiamano lo stile delle prime serie DOMINATOR.

Con 11 LED RGB regolabili singolarmente posizionati sulla barra superiore rimovibile, DOMINATOR TITANIUM offre una vasta gamma di possibilità di illuminazione per accentuare l’aspetto di qualsiasi configurazione. Inoltre, è possibile creare effetti luminosi avanzati utilizzando il software CORSAIR iCUE Murals, consentendo effetti di illuminazione sincronizzati con la musica, i giochi o i film.

Nelle prossime settimane, la serie DOMINATOR TITANIUM presenterà kit che raggiungeranno velocità fino a 8.000 MT/s, capacità di archiviazione fino a 192 GB (4x 48 GB) e latenze CAS di 30 su alcune SKU selezionate.

I futuri kit DOMINATOR TITANIUM spingeranno ulteriormente il limite delle prestazioni, consentendo alle nuove piattaforme di sfruttare velocità superiori a 8.000 MT/s. I kit di memoria DOMINATOR TITANIUM DDR5 per piattaforme Intel saranno disponibili in bianco e nero, mentre quelli per le piattaforme AMD saranno inizialmente disponibili in grigio.

CORSAIR celebrerà il lancio della memoria DOMINATOR con un’edizione limitata dei kit First Edition, che offriranno tempi di latenza più bassi e frequenze più elevate. Tuttavia, questi kit saranno disponibili in quantità limitate, con solo 500 pezzi per ciascuna SKU e saranno numerati singolarmente. Chi desidera possedere un pezzo unico della storia di CORSAIR dovrà agire rapidamente.

Elevate prestazioni e durata

Come è consuetudine per tutte le memorie DDR5 di CORSAIR, i moduli DOMINATOR TITANIUM sono stati realizzati con una meticolosa selezione di chip di memoria, garantendo frequenze superiori, e impiegano un PCB ad alte prestazioni che assicura un segnale stabile e di qualità eccezionale.

Inoltre, un raffinato e robusto dissipatore di calore in alluminio svolge la funzione di raffreddare efficacemente i chip, dissipando il calore generato dalla memoria, contribuendo al contempo a migliorare l’estetica moderna del vostro sistema.

La garanzia a vita limitata offre una tranquillità totale, garantendo la durata della vostra nuova memoria per tutto il ciclo di vita del vostro PC e per i vostri futuri sistemi.

Disponibilità, garanzia e prezzi

Puoi acquistare i kit di memoria DDR5 DOMINATOR TITANIUM di CORSAIR sia direttamente dal negozio online ufficiale di CORSAIR che attraverso la vasta rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR che operano in tutto il mondo.

La memoria DDR5 DOMINATOR TITANIUM di CORSAIR è fornita con una garanzia limitata e beneficia del supporto clienti globale, nonché dell’assistenza tecnica fornita dalla rete di supporto CORSAIR.

Per conoscere i prezzi aggiornati della memoria DDR5 DOMINATOR TITANIUM di CORSAIR, ti invitiamo a visitare il sito web ufficiale di CORSAIR o a contattare i rappresentanti vendite o PR locali di CORSAIR.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova serie DOMINATOR TITANIUM DDR5 di Corsair? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).