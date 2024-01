È ora disponibile la GeForce RTX 4070 Ti SUPER con i nuovi Game Ready Driver!

La nuovissima GeForce RTX 4070 Ti SUPER è ora disponibile insieme ai più recenti Game Ready Driver, portando ulteriori miglioramenti alle prestazioni del gaming

La recente settimana ha visto il debutto delle GPU GeForce RTX 4070 Ti SUPER, corredate dai nuovi Game Ready Driver progettati per ottimizzare le prestazioni e garantire un’esperienza di gioco di alto livello. Una delle nuove funzionalità introdotte è l’RTX Video HDR. Questa sfrutta l’intelligenza artificiale dei Tensor Cores delle GPU GeForce RTX per convertire istantaneamente i video in Standard Dynamic Range (SDR) riprodotti su determinati browser Internet in High Dynamic Range (HDR). Inoltre, sono stati introdotti nuovi giochi supportati da DLSS e la funzionalità RTX Video HDR.

Dettagli sulle nuove GPU GeForce RTX 4070 Ti SUPER

Le GPU GeForce RTX 4070 Ti SUPER sono ora disponibili per l’acquisto da diversi produttori, tra cui ASUS, Gigabyte, MSI, PNY e Zotac. Queste schede grafiche offrono una maggiore potenza computazionale e memoria, con un frame buffer ampliato a 16 GB e un bus di memoria di 256 bit. Con prestazioni ottimali, la scheda è ideale per monitor con risoluzione 1440p ad alto refresh rate e consente un gameplay fluido anche in 4K. La GPU è indicata anche per attività creative come l’editing video e il rendering di scene 3D di grandi dimensioni. Rispetto alla GeForce RTX 3070 Ti, la nuova scheda è 1.6 volte più veloce e offre un incremento del 2.5 volte nelle prestazioni grazie al DLSS 3 nei giochi più esigenti dal punto di vista grafico.

Per supportare il lancio delle nuove GPU, NVIDIA ha rilasciato i Game Ready Driver, assicurando che i giocatori possano godere appieno delle nuove schede grafiche con prestazioni ottimizzate e stabilità. Tra i giochi che ricevono il supporto DLSS questa settimana ci sono Enshrouded, Like A Dragon: Infinite Wealth, TEKKEN 8 e Suicide Squad: Kill the Justice League.

Novità

Infine, il nuovo aggiornamento introduce la funzione RTX Video HDR, che sfrutta i Tensor Core e l’intelligenza artificiale delle GeForce RTX per migliorare l’HDR dei video in tempo reale. Trasformando i contenuti Standard Dynamic Range (SDR) in High Dynamic Range (HDR). Questo amplia ulteriormente l’esperienza di intrattenimento per gli utenti di GeForce RTX. Nel complesso, la NVIDIA continua a offrire miglioramenti significativi attraverso i suoi driver Game Ready, con nuove funzionalità e il supporto di una vasta gamma di giochi e applicazioni RTX-enhanced.

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove GPU GeForce RTX 4070 Ti SUPER? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).