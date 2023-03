Donne e tecnologia: un binomio vincente in Acer Italia

Donne e tecnologia diventa un binomio vincente in Acer Italia. Oggi, sempre più, il rapporto tra le donne e la tecnologia è diventato di fondamentale importanza e portato ad una naturale evoluzione

Acer, condividendo totalmente i valori di inclusione e women empowerment, crede nella valorizzazione del talento femminile nella tecnologia, nell’innovazione e nella ricerca scientifica. Attivandosi costantemente per promuovere progetti e azioni finalizzate alla lotta agli stereotipi e alla discriminazione di genere! Per contribuire all’orientamento delle giovani generazioni ai mestieri del futuro e ai modelli imprenditoriali sostenibili.

Donne e tecnologia in Acer Italia

Da anni l’azienda porta avanti progetti a livello locale ma anche di rilevanza internazionale. Con questi progetti l’azienda promuove il coinvolgimento femminile favorendo la parità di genere. Sia normalizzando la presenza di donne in discipline che storicamente sono appannaggio di uomini, che instillando messaggi di woman empowerment già dalla giovane età. Momento in cui le ragazze iniziano a dar forma ai propri sogni futuri personali e professionali.

Donne e tecnologia in Acer Italia: corsi di formazione Girlstech in collaborazione con Mediaworld

Per sensibilizzare su questo tema e rendere concreti i valori di pari opportunità, nel corso del 2022 Acer ha realizzato un’importante campagna di comunicazione con Google sulla categoria Chromebook. Questa aveva l’obiettivo di incentivare percorsi formativi e professionali in ambito STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) fin dalla giovane età. Questo filone è stato perseguito anche con la recente collaborazione con GirlsTech e MediaWorld. Lanciata in occasione della “Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza” (11 Febbraio 2023). Giornata in cui si sono tenuti corsi di formazione gratuiti sui temi del coding, gaming, digital content creation e web design.

Donne e gaming

Il binomio donne e tecnologia ha un peso sempre più rilevante anche nel mondo del gaming e degli eSports. Acer con il suo brand dedicato, Predator, da sempre sostiene l’intera community dei giocatori, senza precise etichette di genere. Questo supporto si è tradotto nella sponsorizzazione di tornei e partnership in linea con la propria mission, veicolata anche tramite influencer e ambassador di genere femminile. Che da anni ormai accompagnano e collaborano con Predator, rafforzando il senso di community e trasmettendo i valori aziendali di inclusione e sostegno alle quote rosa. L’obiettivo di costruire e mantenere un ambiente equo, paritario e sicuro. Che dia importanza alle ragazze e alle donne nell’ecosistema dei videogiochi continua ad essere centrale anche attraverso il sostegno e la rappresentanza di Acer all’interno dell’Associazione Women in Games. Questa è un’organizzazione no profit che lavora per garantire l’equità di genere nel settore dei videogiochi.

Acer Italia e l’importante presenza femminile a livello nazionale ed internazionale

Anche al proprio interno Acer incoraggia e sostiene la presenza femminile negli uffici.

Sono orgoglioso di contare sul prezioso supporto e valore aggiunto delle dipendenti donne che lavorano nelle sedi italiane di Acer: solo ad Arese negli uffici commerciali contiamo circa il 50% di figure femminili,

afferma Diego Cavallari, Country Manager di Acer Italy.

Un dato ancora più significativo se si considera anche l’importante percentuale di donne che in azienda ricoprono posizioni manageriali.

Riscontro che troviamo in modo capillare nell’intera organizzazione globale, che recentemente è stata insignita dell’award di Forbes “Top Female Friendly Company 2022”.

