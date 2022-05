Dolmen: niente Intel XeSS fino all’estate

Grazie a tutti come sempre per averci seguito. A presto con nuove news. Un saluto dalla redazione di tuttoteK .

Sono rimasti tutti piuttosto sorpresi dall’affermazione che XeSS potrebbe essere lanciato questa settimana, considerando che le GPU dedicate Arc non si trovano da nessuna parte e il lancio desktop è stato spostato sull’esclusiva OEM in Cina . Intel XeSS è una tecnologia di upscaling basata sull’intelligenza artificiale che dovrebbe rivaleggiare con NVIDIA DLSS2 e AMD FSR2 una volta che sarà disponibile. Analogamente ad AMD, anche Intel ha scelto un percorso open source per la sua tecnologia, ma nonostante abbia rilasciato un SDK per sviluppatori l’anno scorso, nessun codice è stato reso pubblico fino ad ora.

Abbiamo alcune tristi notizie da condividere oggi con i fan di Dolmen e delle GPU Intel , questa settimana non ci sarà il lancio della super risoluzione XeSS . Ciò è contrario alle dichiarazioni del produttore del gioco della scorsa settimana. Infatti era stato affermato che XeSS sarebbe arrivato con una patch del primo giorno del rilasciato concordato per il 20 maggio.

Dolmen non riceverà Intel XeSS fino all’estate, improvviso dietro front della società dietro il game, almeno per il momento

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)