Dissipatori a liquido all-in-one SOHO 240 e SOHO 360 Akasa

L’azienda Akasa ha annunciato i suoi nuovi dissipatori per CPU a liquido all-in-one SOHO 240 e SOHO 360

Akasa (qui per maggiori informazioni sull’azienda), fornitore leader di soluzioni di raffreddamento attivo, ha rilasciato i suoi ultimi raffreddatori d’acqua AIO nella gamma SOHO. Questi dispositivi di raffreddamento sono dotati di illuminazione RGB indirizzabile e ventole SOHO AR premium per illuminare il tuo PC e accentuarne le migliori caratteristiche. Il dispositivo di raffreddamento è compatibile con i più recenti processori LGA 1700 di Intel (ad es. Intel Core i9 12900K) e AMD AM4 (ad es. AMD Ryzen 9 5900X).

Panoramica

Crea la tua estetica unica utilizzando le edizioni Dusk Black o Dawn White del dissipatore a liquido SOHO 240 AIO di Akasa. Il design elegante e pulito fornisce un’ottima base per una costruzione furtiva. Oppure usa le ventole SOHO AR12 ad alte prestazioni (incluse) per aggiungere schizzi di colore e luci. Con oltre 16 milioni di combinazioni di colori, RGB può dare vita alla tua build. Le luci sono compatibili con tutti i principali software RGB come Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light, ASUS AURA, ASRock Polychrome e Razer Chroma RGB. Nella confezione è incluso un comodo controller, che può essere utilizzato per sincronizzare gli effetti di luce insieme.

Dettagli tecnici dei nuovi dissipatori a liquido all-in-one SOHO 240 e SOHO 360

La pompa del dissipatore di calore contiene una base in rame con alette di raffreddamento ad alta densità, che presenta una superficie maggiore per il flusso del liquido di raffreddamento. In questo modo riesce a migliorare la dissipazione del calore del radiatore a liquido AIO. Un motore trifase durevole aziona la pompa che genera una bassa quantità di turbolenza pur mantenendo un flusso elevato di refrigerante, portando a una pompa fluida, silenziosa e potente. I cuscinetti e i sigillanti durevoli prevengono le perdite e mantengono l’intero sistema a tenuta stagna, tenendo la mente su questioni più importanti. Tutto diventa possibile, dal gioco allo streaming, dall’editing video al rendering 3D con il dispositivo di raffreddamento a liquido AIO definitivo.

Le ventole SOHO AR12 incluse offrono l’esperienza premium necessaria per il raffreddamento a liquido di fascia alta. Con un design aerodinamico. L’impressionante ventola produce un potente flusso d’aria fino a 52,9 CFM e una forte pressione dell’aria fino a 1,75 mm-H2O. Con il refrigeratore d’acqua SOHO 240, sono incluse due ventole in tinta, mentre il SOHO 360 (attualmente disponibile solo in Dusk Black Edition) è dotato di tre ventole. I ventilatori SOHO AR possono essere acquistati anche separatamente, consentendo un’estetica pulita e completa.

Prezzo e disponibilità

SOHO 240 Dusk, SOHO 240 Dawn e SOHO 360 Dusk partono rispettivamente da 120,95 euro, 125,95 euro e 165,95 euro (i prezzi possono variare a seconda del rivenditore) I modelli SOHO 240 Dusk, SOHO 240 Dawn e SOHO 360 Dusk possono essere ordinati in tutto il Regno Unito, in Europa e negli Stati Uniti.

E voi? cosa ne pensate di questi nuovi dissipatori a liquido all-in-one SOHO 240 e SOHO 360 di Akasa? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).