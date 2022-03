Disponibili tanti nuovi dispositivi Razer dedicati agli streamer

Razer ha ampliato la sua gamma di prodotti con un gran numero di nuovi dispositivi pensati appositamente per gli streamer

Razer ha arricchito la sua gamma di prodotti per lo streaming con il microfono Razer Seiren BT, il Razer Audio Mixer e la Razer Key Light Chroma. Queste nuove periferiche offrono creatività e flessibilità maggiori ai content creator e agli streamer anche da mobile, con audio wireless di qualità professionale, mixaggio live on-stream e illuminazione adattiva infinitamente flessibile per configurazioni di streaming più coinvolgenti e creative.

Razer Seiren BT semplificherà la vita agli streamer IRL

Collegandosi via Bluetooth e compatibile con le più popolari applicazioni di streaming mobile, Seiren BT dà completa libertà di movimento allo streamer, offrendo toni di voce ricchi e caldi, attraverso il microfono omnidirezionale e il potente software di cancellazione del rumore.

Utilizzando il Seiren BT, gli streamer IRL possono essere creativi, utilizzando selfie-stick e altri supporti, senza la preoccupazione di rimanere impigliati nei fili. Il Seiren BT si basa su un semplice design a clip, consentendo allo streamer di utilizzare scatti ampi e grandangolari, e di inquadrarsi lontano dal proprio cellulare, pur mantenendo un chiaro audio on-stream.

Che si tratti di vento forte o folle rumorose, il microfono Seiren BT filtra in modo intelligente il rumore di fondo da ambienti interni o esterni con una semplice opzione di cancellazione alta/bassa, tramite l’app Razer Streaming Mobile. Fornito con windsock indoor e outdoor, Seiren BT è la soluzione perfetta per gli streamer IRL che cercano di elevare i loro contenuti con una chiarezza audio costante, ovunque scelgano di trasmettere.

Il nuovo Razer Audio Mixer offre agli streamer un perfetto controllo del suono

Il nuovo Razer Audio Mixer è una soluzione single-box, pensata per lo streaming, con una gamma di ingressi diretti e uno stack software di mixaggio audio centralizzato e potente, che offre nuovi livelli di controllo e di mixaggio dal vivo agli streamer su desktop. Un livello tale di controllo richiede tradizionalmente un complesso, ingombrante e costoso setup multi-dispositivo, ma il Razer Audio Mixer racchiude tutto in un mixer analogico a 4 canali facile da usare, semplice da configurare e completamente personalizzabile.

Il Razer Audio Mixer permette agli streamer di controllare più sorgenti audio ‘on-the-fly’, bilanciando i livelli di volume tra di esse, mettendo in muto i canali se necessario e aggiungendo effetti vocali per migliorare i loro flussi. Questo livello di controllo è semplice da configurare, risultando accessibile a ogni streamer indipendentemente dalle competenze tecniche, grazie al supporto di ingresso diretto per le tipologie di connessioni audio più comunemente utilizzate, tra cui ibrido-XLR (con alimentazione Phantom 48V), TRS Line In e Out, Optical TOS e altro ancora.

Il potente software del Razer Audio Mixer è una suite centralizzata di mixaggio audio, completamente integrata in Razer Synapse 3 e supporta tutte le sorgenti di uscita audio digitali, tra cui il suono del gioco, il sistema, la chat e le fonti musicali. Attraverso Razer Synapse 3, gli utenti possono accedere a una gamma di opzioni di regolazione, dalle funzioni di noise gate ed EQ basate su software fino al riverbero e al voice changer. Ogni sorgente audio può essere bilanciata, mixata e mappata alle funzioni hardware dell’Audio Mixer, con le impostazioni e l’elaborazione scaricate sul processore integrato dell’Audio Mixer, liberando le risorse di sistema del PC.

Il Razer Audio Mixer semplifica lo streaming audio di qualità professionale grazie a un set-up con ingressi diretti, dando all’utente il pieno controllo su sorgenti audio, mix di canali, effetti e impostazioni del microfono. Supportando entrambe le sorgenti audio analogiche e digitali, con sintonizzazione delle stesse, mixaggio per canale e dissolvenza live, muting ed effetti, gli streamer hanno ora una soluzione ‘one-box’ in grado di far fronte a quasi tutte le combinazioni di sorgenti hardware e software, che rende il Razer Audio Mixer il dispositivo indispensabile per i prossimi broadcaster.

Tutti gli streamer avranno luci perfette con il Razer Key Light Chroma

La Razer Key Light Chroma è una soluzione all-in-one per l’illuminazione professionale da studio, pensata per offrire il massimo della personalizzazione agli streamer da desktop, in quanto permette loro di creare flussi unici, coinvolgenti e interattivi con la luce. Controllandola tramite la Razer Streaming App o Razer Synapse 3, gli streamer possono accedere a una gamma di preimpostazioni, sincronizzando la loro illuminazione con altri dispositivi compatibili con Chroma RGB, e con le notifiche di streaming, per una serie di effetti che rendono uniche le loro trasmissioni.

Per lo streaming più creativo, la Key Light Chroma può sprigionare fino a 16,8 milioni di colori, portando l’illuminazione personalizzabile nello streaming, impostare l’atmosfera e migliorare l’esperienza dello spettatore con un’illuminazione che reagisce alle emote degli spettatori, alert e altro ancora. Oltre a Razer Chroma RGB, Razer Key Light Chroma arriva fino a 2800 Lumen, con una gamma di temperatura del bianco da 3000k a 7000k, abbastanza luminoso per qualsiasi configurazione di streaming, compresa l’illuminazione della stanza completa per gli streamer VR.

La Razer Key Light Chroma è fornita con un’asta montata su un morsetto da scrivania, sormontata da un giunto sferico a vite da ¼”. I fori di montaggio su ogni lato del pannello permettono di posizionarla sia in orizzontale che in verticale, con il giunto sferico che consente di angolare il pannello come necessario. Per il ‘room flooding’, il palo si estende fino a 1,3 m dalla superficie della scrivania e può essere retratto per stare a 55 cm sopra la stessa al fine di illuminare il viso.

Alimentata da un adattatore da 52.5W, la Razer Key Light Chroma è compatibile con Wi-Fi e Bluetooth, dando all’utente la flessibilità di controllare la propria illuminazione da Razer Synapse 3 o dalla Razer Streaming Mobile App.

