devolo presenta i nuovi Repeater 3000 e 5400

Devolo presenta Repeater 3000 e 5400: devolo presenta i nuovi ripetitori WiFi 6 Mesh per connessioni stabili ad alta velocità, il WiFi per smart home multi device

Arrivano in Italia i nuovi WiFi 6 Repeater 3000 e WiFi 6 Repeater 5400 di devolo. Progettati per espandere il WiFi domestico con prestazioni ancora più rapide e potenti, i nuovi ripetitori devolo combinano le funzioni smart mesh con il WiFi 6. Facili da installare, si integrano alla perfezione in qualsiasi ambiente domestico.

Disporre di un WiFi ad altissime presentazioni per la gestione efficiente dello smart working o per l’intrattenimento domestico, dallo streaming al gaming, è ormai un vero e proprio must. I crescenti tempi di connessione e la pluralità di device digitali, spesso usati contemporaneamente, richiedono performance sempre più elevate in grado di colmare i gap del WIFI, primo fra tutti l’instabilità del segnale.

WiFi veloce

Il WiFi veloce è imprescindibile per esperienze di navigazione ottimali. Spesso, però, il router è lontano dai dispositivi finali che richiedono un continuo flusso di dati e il risultato è una connessione debole e a singhiozzo. I nuovi ripetitori devolo WiFi 6, , rappresentano una pratica soluzione per garantire velocità e rapidità del segnale.

devolo: WiFi 6 di Classe Premium

Il supporto del WiFi 6 garantisce un’elevata velocità di trasmissione dati WiFi, fino a 3000 Mbps o 5400 Mbps. Oltre a una maggiore velocità, il nuovo standard WiFi offre numerose innovazioni sia per i nuovi dispositivi WiFi 6 che per versioni precedenti di smartphone, tablet e computer portatili.

Tra queste, l’OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access), tecnologia di modulazione all’avanguardia che utilizza le frequenze WiFi con maggiore efficienza. Una caratteristica che rende possibile una maggiore larghezza di banda per ogni flusso di dati e la massimizzazione del numero di dispositivi finali alimentati ad alta velocità. Con il Target Wake Time (TWT) ottimizzato, il WiFi 6 risulta ancora più efficiente nel controllare la comunicazione wireless e, se i dispositivi non hanno bisogno di una connessione costante, li accompagna automaticamente in stand by per una durata maggiore della batteria.

Per ridurre al minimo le interferenze, soprattutto in ambienti molto densi di segnali WiFi con un numero crescente di punti di accesso come i centri urbani e le unità abitative multiple, i nuovi ripetitori devolo supportano anche il BSS (Basic Service Set Colouring). Una modalità che permette ai dispositivi compatibili di differenziare i segnali provenienti dalla propria rete dai segnali altrui.

Di conseguenza, più punti di accesso WiFi 6 possono utilizzare contemporaneamente la stessa banda di frequenza di connessione, aumentando le prestazioni e la stabilità complessiva.

Smart mesh WiFi

Oltre ai vantaggi del WiFi 6, i nuovi ripetitori portano con sé le funzioni smart mesh di devolo. Il WiFi mesh è una rete wireless composta da più punti di accesso che lavorano insieme per creare una rete domestica combinata. In questo modo, i nuovi ripetitori devolo assumono i dati di accesso del router semplicemente premendo un pulsante (funzione WPS). Il vantaggio: non è necessario salvare una nuova password WiFi sui dispositivi finali in quanto tutti gli hotspot utilizzano le stesse credenziali.

Componenti importanti del WiFi mesh sono l’access point steering e il client steering. Queste funzioni assicurano che i dispositivi mobili, come smartphone e tablet, siano collegati automaticamente all’hotspot più forte. Particolarmente importante quando in una rete domestica wireless sono installati più ripetitori devolo. Grazie al MU-MIMO bidirezionale (Multi-User – Multiple-Input Multiple-Output), è anche possibile inviare e ricevere contemporaneamente diversi pacchetti di dati da più client WiFi. Questo è un vantaggio decisivo per le famiglie con molti dispositivi connessi simultaneamente.

devolo: facile da configurare, si collega, si preme il pulsante e si parte!

I nuovi ripetitori sono compatibili con tutti i router e i dispositivi connessi. In pochi minuti sono pronti a partire, è sufficiente collegarli alla rete e premere il pulsante di avvio.

L’App gratuita devolo Home Network (iOS, Android) consente di avviare facilmente la procedura guidata di installazione. Dopo il set up, l’applicazione fornisce anche numerose opzioni di configurazione, come il WiFi per gli ospiti e le impostazioni di controllo dell’orario.

Affinché un ripetitore WiFi funzioni in modo ottimale, la sua posizione è di fondamentale importanza. I nuovi ripetitori devolo WiFi 6 sono dotati di un indicatore di segnale a quattro livelli, ideale per trovare la posizione corretta. Anche i neofiti della tecnologia possono espandere una rete domestica wireless in pochissimo tempo!

Disponibilità e garanzia

I nuovi ripetitori sono disponibili sul sito ufficiale, presto anche su altri negozi online italiani. Il WiFi 6 Repeater 3000 sarà in vendita al prezzo consigliato di 99,90 euro, mentre il WiFi 6 Repeater 5400 a 149,90 euro. devolo fornisce una garanzia di tre anni su tutti i prodotti.

E voi cosa ne pensate di questi due nuovi ripetitori WiFi 6 Mesh di devolo?