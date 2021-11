DERE MBook M11: laptop con Intel Celeron di 11° generazione

In questo articolo presentiamo DERE MBook M11, un laptop compatto e leggero che monta il più recente Intel Celeron di 11°generazione per prestazione ottime nell’use quotidiano. Vediamo tutti i dettagli

Ai nostri giorno è fondamentale avere un PC. Durante la pandemia la necessità è diventata ancora più importante, ma non è sempre semplice capire quale sia il dispositivo più adatto alle nostre esigenze. Ma noi possiamo aiutarvi. Vi parliamo oggi di DERE MBook M11, un laptop dotato di processore Intel Celeron di 11° generazione che lo rende adatto ad un uso domestico non intensivo, ma che perfetto per la maggior parte delle persone. Per le videoconferenze, l’uso di suite office, gestione delle mail e navigazione nel web va benissimo!

DERE MBook M11: le caratteristiche in dettaglio

Vediamo tutte le caratteristiche di questo interessante laptop.

Processore Intel Celeron di 11°generazione e memoria

DERE MBook M11 è dotato di processore Intel Celeron N5095, che è più potente di Intel Celeron J4125 e può tranquillamenre gestire più applicazione o software contemporaneamente. Si tratta di una CPU 4C/4T con frequenze fino a 2.70 GHz. Allo stesso tempo, la GPU Intel UHD 600 può offrire una migliore esperienza di gioco e migliori effetti di visualizzazione, in modo da non essere costretti a ridurre la qualità dell’immagine. Certo non possiamo aspettarci miracoli, ma per giochi leggeri come quelli online si può riuscire ad ottenere buone prestazioni.

La memoria RAM DDR4 di grande capacità da 12 GB e lo spazio di archiviazione da 512 GB offrono velocità di avvio e lettura / scrittura più elevate e un consumo energetico inferiore, in grado di soddisfare pienamente le esigenze quotidiane dell’ufficio.

Dimensioni e schermo

DERE MBook M11 monta uno schermo FHD da 15,6 pollici con cornici ultra-sottili, per ottentere un rapporto schermo-corpo più elevato. La cornice ultra-sottile consente allo schermo di visualizzare più contenuti, contenendo le dimensioni del laptop. La qualità dello schermo consente di visualizzare più dettagli e godere di una esperineza di visione più immersiva. Lo schermo può essere regolato con una corsa di 170°. La base si alza automaticamente per aumentare il comfort e migliorare l’air flow.

E molto altro

La funzione Fingerprint One-Key Boot permette di sbloccare in appena 0,5 secondi, eliminando il problema di inserire una password e rafforzando la sicurezza. La tastiera retroilluminata garantisce una migliore visibilità in ambienti con scarsa illuminazione, offrendo praticità e comfort. È morbida e delicata per gli occhi in modo da non arrecare disturbo.

DERE MBook M11 sfrutta appieno il protocollo di trasmissione wireless 802.11ac per adattarsi automaticamente agli standard internazionali. E con una velocità massima di trasmissione di 433 Mb/s sotto la banda 5G, puoi navigare in Internet come mai prima d’ora anche in mobilità! Dotato di batteria al litio ad alta capacità da 38 Wh, con un carico di lavoro standard, il laptop può raggiungere le 5 – 8 ore. Il caricatore 12V/3A eroga 36 W di potenza per caricare velocemente il laptop quando la catteria è scarica. Grazie alla buona autonomia e alla velocità di ricarica, la giornata lavorativa verrà conclusa senza problemi.

DERE MBook M11: come acquistare

Il laptop è disponibile su Aliexpress dove è attiva un’offerta dal 25 novembre al 30 novembre in occasione del Black Friday. Il prezzo è originale di 692,34 euro passa a 440,94 euro con un risparmio del 35% circa. Inoltre il dispositivo è acquistabile nel DERE mall o su Banggood. Dalla sezione offerte è tutto, continuate a seguirci!