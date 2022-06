Cuffie wireless ROG Delta S: novità di casa ASUS

L’azienda ASUS ha annunciato il suo ultimo prodotto per gamer. Le sue nuovissime cuffie da gioco wireless ROG Delta S

ASUS Republic of Gamers (ROG), ha annunciato oggi le Delta S Wireless, le prime cuffie da gioco ROG wireless dual-mode. Delta S Wireless offre 2,4 GHz a bassa latenza e modalità Bluetooth per incredibili esperienze di ascolto su console, PC e dispositivi mobili. I microfoni Beamforming AI nascosti delle cuffie con cancellazione del rumore AI consentono una comunicazione vocale chiara. Offrendo così agli utenti i vantaggi di una cuffia wireless con microfoni nascosti senza compromettere la qualità della comunicazione vocale. La Delta S Wireless offre fino a 25 ore di autonomia per giocare senza interruzioni. Inoltre, questo auricolare leggero include cuscinetti auricolari ergonomici a forma di D per un ascolto confortevole.

Doppia modalità wireless

Con la connettività wireless dual-mode a 2,4 GHz e Bluetooth, Delta S Wireless offre incredibili esperienze di ascolto su una moltitudine di dispositivi, inclusi PC e dispositivi di gioco mobili. La tecnologia USB-C a 2,4 GHz sfrutta le antenne integrate per una trasmissione del segnale quasi istantanea a una distanza fino a 25 metri. Allo stesso modo, la modalità Bluetooth fornisce una connessione a bassa latenza per garantire un audio senza interruzioni.

Microfoni Beamforming AI con cancellazione del rumore AI

I microfoni AI Beamforming all’interno di Delta S Wireless creano una zona acustica che mira a un’area di 40 gradi davanti alla bocca dell’utente e filtra il rumore di fondo che distrae da altre direzioni per una chiara captazione della voce. Inoltre, AI Noise Cancellation riduce fino al 95% oltre 500 milioni di tipi di rumore di fondo come chiacchiere, rumore della tastiera e clic del mouse. Insieme, queste tecnologie consentono una rappresentazione più chiara e naturale della voce umana con una distorsione minima.

Il design del microfono nascosto fornisce una soluzione ai problemi comuni del microfono con braccio come scoppi e posizionamento errato. Ciò consente a Delta S Wireless di fornire comunicazioni vocali di alta qualità abbinate a comfort e stile, rendendolo ideale per il gioco e lo streaming.

Driver esclusivi ASUS Essence e lunghe maratone di gioco

Il Delta S Wireless è in grado di fornire una firma sonora bilanciata con maggiore profondità e consistenza, rispetto alle cuffie standard. È dotato di driver ASUS Essence da 50 mm esclusivi in ​​ciascun padiglione auricolare per un audio più dettagliato senza distorsioni. I driver sono inclinati di 12 gradi per incanalare l’audio direttamente nel condotto uditivo per un suono e un comfort migliori. Inoltre, il design della camera ermetica offre un suono più stabile e ricco. Per finire, la tecnologia ROG Hyper-Grounding utilizza un circuito stampato multistrato e un layout speciale per prevenire le interferenze elettromagnetiche per fornire un audio più puro e privo di rumore.

Il Delta S Wireless offre fino a 25 ore di autonomia della batteria, con supporto per la ricarica rapida che fornisce fino a 3 ore di utilizzo con una ricarica rapida di 15 minuti, consentendo giochi immersivi in ​​una maratona con interruzioni minime. Il Delta S Wireless pesa solo 318 grammi. Presenta cuscinetti auricolari ergonomici a forma di D che si adattano perfettamente alla forma delle orecchie umane per ridurre le aree di contatto non necessarie fino al 20% per una vestibilità più confortevole. Il Delta S Wireless include due set di cuscinetti auricolari, uno in pelle proteica e uno in tessuto a rete, per il massimo comfort, anche dopo ore di utilizzo.

Inoltre, l’intuitivo software Armory Crate offre agli utenti il ​​pieno controllo e le opzioni di personalizzazione su AI Noise Cancellation, profili audio e altre impostazioni. Ciò consente agli utenti di personalizzare le cuffie per adattarsi a un’ampia gamma di giochi e scenari.

E voi? cosa ne pensate di questa nuove cuffie wireless da gioco ASUS ROG Delta S? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).