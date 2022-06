Cuffie magnetiche planari MM-500: la novità di casa Audeze

Audeze annuncia le cuffie magnetiche planari MM-500, della nuova serie firmata da Manny Marroquin

L’Audeze, ha annunciato le cuffie magnetiche planari MM-500. Queste fanno parte della famiglia di prodotti che portano la firma di Manny Marroquin. Audeze (clicca qui per maggiori informazioni) è un marchio ampiamente coperto da TechPowerUp e rinomato per le sue cuffie magnetiche planari e i monitor in-ear. Con la classe di punta LCD-5 recentemente annunciata, l’azienda ha svelato il culmine di diversi anni di ricerca e sviluppo e nuove tecnologie racchiuse in un set di cuffie da 4500 dollari. Ovviamente, prodotto che è comprensibilmente ben oltre la portata dell’utente finale medio. Tuttavia, in un esempio “down technology”, vediamo oggi due annunci che spingono in questo verso, mentre mostrano anche ciò che sarà il futuro dal marchio audio con sede negli Stati Uniti.

Manny Marroquin firma le cuffie Magnetiche planari MM-500

Per prima cosa, Audeze ha annunciato Manny Marroquin, ingegnere/produttore vincitore di 11 premi Grammy, come nuovo Head of Professional Products. L'obiettivo di Marroquin è quello di portare la sua industria musicale e la sua esperienza di produzione nel team di Audeze. Audeze e Manny Marroquin stanno collaborando per creare una nuova serie di prodotti audio, denominata serie MM. Questa sarà incentrata sull'utilizzo di tecnologia e ingegneria all'avanguardia, per fornire risultati migliori e in modo più efficiente per i professionisti dell'audio.

Serie MM

Il primo dei prodotti della serie MM è stato lanciato è MM-500, che prende diversi spunti dall’LCD-5. È dotato di un nuovo design del telaio per il comfort durante le lunghe sessioni con una massa ridotta di 495 grammi rispetto ai pesi massimi da oltre 600 g di casa Audeze. L’MM-500 è progettato per funzionare sia all’interno che all’esterno dello studio. Ha una bassa impedenza e alta sensibilità che lo rendono facile da guidare da qualsiasi console, interfaccia o laptop.

È un set di cuffie magnetiche planari aperte sul retro con bobina Uniforce di Audeze su un diaframma ultrasottile e utilizza guide d’onda Fazor accoppiate con magneti Fluxor. Il trasduttore ha una dimensione di 90 mm e l’uso dei cuscinetti auricolari in stile LCD-5 indica anche che l’MM-500 sarà una forza da non sottovalutare nel mercato dei prosumer e degli audiofili. L’Audeze MM-500 costa 1699 dollari e sarà presto disponibile per l’acquisto.

Dichiarazioni

Marroquin porta la sua profonda comprensione delle esigenze che i produttori devono affrontare direttamente agli ingegneri di Audeze. Ciò per creare una linea avanzata di cuffie comode che offrono precisione e affidabilità insuperabili.

Siamo molto entusiasti di dare il benvenuto a Manny nel nostro team. Manny pone una forte attenzione al nostro business dell’audio professionale, approfondendo il nostro impegno nello sviluppo di prodotti e relazioni che soddisfino le esigenze dei professionisti dell’industria musicale,

ha affermato Sankar Thiagasamudram, CEO di Audeze.

Sono entusiasta di entrare a far parte del team Audeze poiché la mia intera carriera è stata spesa nell’industria musicale. Non vedo l’ora di approfondire la mia carriera aiutando a sviluppare e fornire ad altri professionisti dell’industria discografica gli strumenti che mi hanno aiutato a elevare la mia creatività,

ha dichiarato Marroquin.

Specifiche tecniche di MM-500

Di seguito sono riportate le specifiche tecniche delle nuove cuffie magnetiche planari MM-500 di Audeze.

Stile: sopra l’orecchio, schiena scoperta

Materiale della custodia: alluminio lavorato

Tipo di trasduttore: Planare Magnetico

Struttura magnetica: array di magneti Fluxor

Gestione delle fasi: Fazor

Tipo di magnete: Neodimio N50

Tipo di diaframma: Uniforce ultrasottile

Dimensioni del trasduttore: 90 mm

Massima gestione della potenza: 5 W RMS

SPL massimo: >130dB

Risposta in frequenza: 5 Hz – 50 kHz

THD: <0,1% a 100 dB, 1 kHz

Impedenza: 18 Ω

Sensibilità: 100 dB/mW (al punto di riferimento del tamburo)

Livello di potenza consigliato: >250 mW

Peso: 495 grammi

E voi cosa ne pensate di queste nuove cuffie magnetiche planari MM-500?