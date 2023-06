Creative Technology annuncia la Sound Blaster Katana SE

Rimanete sintonizzati sulle pagine di tuttotek.it per non perdervi le ultime novità sulla tecnologia e non solo!

Infine, la nuova soundbar all-in-one arricchisce la serie Katana presentando una gamma più completa di soluzioni audio per soddisfare qualsiasi esigenza, rendendo più facile trovare la soluzione perfetta per qualsiasi soluzione.

Sound Blaster Katana SE di Creative è utile anche come hub audio unico con un’ampia varietà di opzioni di connettività, tra cui: USB, HDMI ARC, porta ottica, jack per cuffie e Bluetooth 5.0 wireless.

Inoltre, i giocatori possono attivare la modalità Battaglia SXFI e la modalità Scout per ottenere un vantaggio competitivo nei giochi FPS, individuando con precisione la posizione del nemico grazie a indicazioni audio e rilevamento sonoro migliorati in battaglia.

Dotata di tweeter a cupola in tessuto da 0,75″ che contribuiscono a produrre a lti più puliti e raffinati e di doppi driver up-firing da 3″ per bassi dal suono pieno, questa nuova soundbar supera le aspettative e offre un’esperienza audio impressionante nonostante le sue ridotte dimensioni.

Cristhian Greco

I videogiochi sono stati da sempre, per Cristhian, molto più di un becero passatempo. Il suo primo pad lo ebbe tra le mani alla tenera età di 5 anni e, una volta conosciuto quel mondo, non riusci più a farne a meno. Col passare del tempo ha maturato una certa esperienza videoludica e il suo unico desiderio è di poter condividere con il web i suoi dubbi e certezze su questo mondo. Ovviamente i videogiochi sono solo una parte delle sue passioni, Cristhian mangia pane e tecnologia da sempre, di conseguenza è in continua 'evoluzione' come la tecnologia stessa.