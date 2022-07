Creative Stage Air V2: riempi il tuo mondo con la musica

Nelle ultime ore, l’azienda Creative Technology ha annunciato il lancio della sua nuova Creative Stage Air V2

Creative Technology (qui per maggiori info sull’azienda) è leader mondiale nella realizzazione di prodotti di intrattenimento digitale. Famosa per le sue schede audio Sound Blaster e per aver dato il via a una vera e propria rivoluzione multimediale, che ha una base di utenti di oltre 400 milioni. Creative guida l’intrattenimento digitale con soluzioni audio all’avanguardia che includono altoparlanti wireless premium, cuffie wireless, potenti amplificatori per audiofili e sistemi home-theatre di nuova generazione. L’azienda continua a reinventare Sound Blaster, con i suoi rivoluzionari Sound Blaster Roar e Sound Blaster X7 che puntano alla nuova generazione di reti mobili collegando il mondo del computer, degli smartphone e dei tablet.

L’idea del futuro

Nel 2016, Creative ha presentato la X-Fi Sonic Carrier: un nuovo concetto di audio e video ad alta risoluzione per l’home entertainment. Questa potente tecnologia, soprannominata “la soundbar degli dei”, personifica il concetto di “Audio del futuro”. Nel 2018, Creative ha lanciato una nuovissima, rivoluzionaria e pluripremiata tecnologia per cuffie chiamata Super X-Fi. Questa tecnologia utilizza l’audio computazionale per ricreare l’audio di un sistema multi-altoparlante come in uno studio di registrazione professionale. Inoltre, offre la stessa esperienza profondità originale, dettagli, realismo e immersività nelle cuffie. Super X-Fi utilizza inoltre l’Intelligenza Artificiale per calcolare un profilo audio personalizzato basato sulle specifiche esigenze di una persona. Super X-Fi ha vinto inoltre numerosi riconoscimenti in tutto il mondo tra i quali, per la prima volta, 23 premi al CES 2019-2020.

La novità: Creative Stage Air V2

Creative Technology ha annunciato nelle ultime ore la Creative stage Air V2, la sua ultima soundbar progettata per offrire un’esperienza audio completa, in forma minimalista e versatile nelle opzioni di connettività. Dal design accattivante, e con le giuste misure, Creative Stage Air V2 colma il tuo spazio audio senza ingombrare la scrivania. Rispetto alla precedente, Stage Air V2 sfoggia un nuovo look, pur mantenendo un design sottile e compatto. Nonostante la mancanza di un subwoofer i bassi sono decisamente migliorati e così anche la qualità audio, grazie ai suoi due driver full-range e a un radiatore passivo sovradimensionato.

Dettagli

Questa soundbar è compatibile con numerosi dispositivi (tra cui PC, Mac, Nintendo Switch e smartphone). E’ possibile collegare un singolo cavo USB per l’audio e l’alimentazione, o tornare al fidato jack da 3.5mm per la connettività analogica. Anche da altoparlante wireless fa il suo. Ciò grazie alla nuova tecnologia Bluetooth 5.3 e alle sei ore di riproduzione con una singola carica è facile spostare la soundbar in base alla stanza in cui ci si trova. Stage Air V2 è pronta ad accontentare tutti: da chi vuole un accessorio compatto da scrivania a chi cerca una soundbar da mettere in cucina per ravvivare l’ambiente.

Prezzo e disponibilità

La Creative Stage Air V2 è disponibile sul mercato al prezzo consigliato di euro 49.99 su Creative.com. Per ulteriori informazioni, visita il sito.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova Creative Stage Air V2 di Creative Technology? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).