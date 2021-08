Creative Technology annuncia Creative Chat USB, comoda cuffia in-ear con porta USB-C perfetta per le lunghe sessioni, ecco i dettagli

Creative presenta Chat USB, e definisce questo headset “il compagno ideale per lavorare da casa”. L’headset è dotato di microfono con cancellazione del rumore attiva e di una comoda opzione per silenziare l’audio, il tutto insieme alle funzioni di disattivazione automatica del microfono e alla cancellazione del rumore a due vie di SmartComms Kit, che rendono le chiamate online semplici e “Plug And Play”.

Creative offre un audio di qualità e la cancellazione del rumore dà priorità alla voce rispetto agli indesiderati rumori di sottofondo, consentendo così agli utenti di concentrarsi su ciò che conta davvero, la conversazione, sia nei webinar che nelle conference call.

Creative Chat USB: cuffia in-ear con cancellazione del rumore attiva

Le nuove Creative sono costruite con due driver di 40 mm al neodimio, ed è stata disegnata per offrire eccellenti performance audio rispetto al suo prezzo. Che sia per chiamate di lavoro o per intrattenimento, gli utenti possono aspettarsi un audio cristallino e di alta qualità tutto il giorno.

Creative Chat USB è anche semplice da configurare grazie alla compatibilità con le app più usate per le conferenze come Zoom e Microsoft Teams. In sinergia con le funzioni intelligenti e la qualità delle chiamate migliorata, Creative Chat USB ha tutte le caratteristiche del compagno audio ideale per ogni tipo di chiamata online.

Su Windows 10 è possibile scaricare inoltre l’app Creative e accedere a SmartComms Kit, semplificando il modo di comunicare con la suite di funzioni di comunicazione intelligente da noi appositamente progettata per le chiamate online. Con funzionalità come VoiceDetect, che rileva la tua voce e attiva automaticamente il microfono mentre parli, e NoiseClean, che cancella eventuali rumori di fondo indesiderati. Pensate per la connettività su diverse piattaforme, le Creative Chat USB funzionano anche con console di gioco come PS5, PS4 e Nintendo Switch. Incluso anche un convertitore da USB-C a USB-A.

Dotate di morbidi cuscinetti in metallo ultraleggero, le Creative Chat USB sono progettate per essere comode da indossare anche per tempi prolungati. Le cuffie USB-C offrono anche un archetto flessibile regolabile pensato per adattarsi perfettamente alla tua testa. In conclusione le nuove cuffie saranno disponibili al prezzo di lancio di €49.99. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.