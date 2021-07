Creative Chat: l’headset perfetto per le videocall

Le nuove cuffie Creative Chat sono ottime per le videochiamate e costano veramente poco. Sono uno strumento veramente efficacie per trasmettere la propria voce in modo chiaro

Creative Technology annuncia Creative Chat, un headset plug-and-play in grado di offrire una soluzione semplice per le call online e una migliore esperienza audio per musica, film e videogiochi. L’headset è dotato di un microfono a braccio retrattile con cancellazione del rumore e di uno switch per mutare il microfono in grado di offrire una migliore risposta vocale e un accesso istantaneo ai controlli senza doversi districare tra schermi e applicazioni. Dotato di driver al Neodimio da 40mm, Creative Chat è regolato per poter offrire un audio potente e un’esperienza d’ascolto al passo con i tempi.

Creative Chat: l’headset per le videochiamate

Il lancio di Creative Chat dà inizio a una nuova serie di prodotti che includerà varianti connesse tramite USB. Questa linea è dotata di qualità audio e performance del microfono migliorati, così da soddisfare le maggiori esigenze dei consumatori che richiedono una comunicazione online e un intrattenimento domestico di livello superiore, soprattutto in questo periodo dove le persone spendono più tempo a casa.

Creative Chat offre agli utenti una soluzione veloce per le call online e una migliore esperienza audio per musica, film e videogiochi. Grazie alle performance audio di qualità, una configurazione semplice e alla compatibilità con PC, Mac e ogni dispositivo mobile per utilizzare le più famose applicazioni per videoconferenze come Zoom, Skype, Microsoft Teams e altro ancora, Creative Chat risulta essere il compagno ideale per lavorare, imparare e giocare da casa.



Prezzo e disponibilità

Creative Chat è disponibile al prezzo di lancio di € 29,99 sul sito ufficiale. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci per tante altre news e recensioni!