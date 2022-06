Creative BT-W4: il nuovo trasmettitore Bluetooth annunciato dall’azienda

Oggi la nota azienda Creative ha presentato il suo nuovo trasmettitore bluetooth il BT-W4 che promette versatilità e affidabilità

Creative lancia Creative BT-W4, il trasmettitore Bluetooth in grado di combinare connettività senza interruzioni e audio ad alta risoluzione per garantire un’esperienza wireless di livello superiore, offrendo un vantaggio anche negli ambienti più disordinati, sia in ambito lavorativo che gaming.

Questo prodotto è dotato del più recente codec adattivo aptX. Questo è in grado di monitorare la qualità della connessione, il tipo di contenuto e di adattare il bitrate per l’ambiente a radiofrequenza in modo efficiente, automaticamente e senza complicazioni. È anche in grado di offrire audio ad alta risoluzione a 24 bit in streaming a 48kHz e, insieme all’affidabilità della connessione con Bluetooth 5.2, ci si può aspettare un minor numero di interruzioni e un miglioramento in termini di chiarezza e profondità per musica, film e videogiochi.

Versatilità e personalizzazione con Creative BT-W4

La versatilità di BT-W4 risalta grazie alla facilità di switch tra un massimo di quattro dispositivi tramite la semplice pressione di un bottone, rendendo il multitasking un gioco da ragazzi. Un microfono plug-in analogico è incluso e viene utilizzato al meglio per giocare, così che sia possibile comunicare con i compagni di squadra. A completare il supporto della chat vocale è presente Hands-Free Profile Mode, facilmente attivabile una volta connesso a un headset wireless.

È possibile personalizzare a proprio piacimento Creative BT-W4 grazie alle numerose opzioni disponibili. Se connesso tramite Creative App, è possibile fare lo switch tra i dispositivi associati da remoto e modificare il proprio audio con l’equalizzatore e con Sound Blaster Acoustic Engine. Notifichiamo inoltre la piena compatibilità con PC, Mac, Nintendo Switch, PS4 e PS5.

Creative BT-W4 è disponibile al prezzo di €54,99 sul sito Creative.