CORSAIR: svela il rivoluzionario monitor flessibile da 45″

Segui la tua inclinazione e cambia le carte in tavola! CORSAIR svela il rivoluzionario monitor gaming OLED flessibile da 45″, scopriamolo insieme in questo articolo

CORSAIR, azienda leader nel settore dei componenti più avanzati per gamer, creatori di contenuti e assemblatori di PC, oggi ha svelato il nuovo XENEON FLEX 45WQHD240 OLED, un monitor gaming flessibile di fascia alta, progettato in stretta collaborazione con LG Display.

Dotato della più moderna tecnologia W-OLED, il monitor XENEON FLEX OLED offre una qualità dell’immagine sbalorditiva, livelli di nero e reattività eccezionali, nonché la possibilità per gli utenti di regolare manualmente la curvatura del pannello di 45″ con un rapporto di aspetto di 21:9.

È possibile sfruttarlo a schermo piatto per applicazioni produttive o strategiche, oppure inclinarlo a una curvatura di 800R, per un’esperienza coinvolgente di simulazioni e sparatutto, adattandosi in un istante a qualsiasi esigenza e contenuto. Grazie alle prestazioni d’avanguardia del pannello gaming, il monitor XENEON FLEX OLED rappresenta una vera rivoluzione per il settore dei monitor gaming.

Esperienza visiva straordinaria e cinematografica

Grazie allo schermo da 45″ e alla risoluzione di 3440×1440 (rapporto di aspetto di 21:9), XENEON FLEX OLED, assicura un’esperienza visiva straordinaria e cinematografica, l’ideale per giocare, lavorare o guardare film. Le dimensioni e il rapporto di aspetto consentono di sfruttare oltre il 20% di superficie dello schermo in più rispetto a un monitor ultrawide da 49″ 32:9, e oltre l’81% in più rispetto a uno schermo ultrawide da 34″ 21:9.

Grazie allo speciale rivestimento anti-riflesso del display che limita bagliori e riflessi, XENEON FLEX OLED è stato progettato appositamente per essere un monitor gaming immersivo, dotato della tecnologia Low Blue Light protettiva di LG Display che riduce l’affaticamento degli occhi persino durante lunghe maratone televisive.

Grazie alla più recente tecnologia LG W-OLED, i pixel OLED autoilluminanti di XENEON FLEX offrono una picco di luminosità di 1000nit, con un rapporto di contrasto di 1.350.000:1, e immagini più realistiche e accurate possibili.

Tempi di risposta GtG di 0,03 ms, tempi di attivazione/disattivazione pixel di 0,01 ms e una frequenza di aggiornamento fino a 240Hz consentono di eliminare quasi del tutto la sfocatura dell’immagine, assicurando un’esperienza gaming senza compromessi, totalmente compatibile con gli standard di sincronizzazione adattiva NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium.

Le dichiarazioni di Dennis Jackson e Mina Lee

Per la protezione del display, XENEON FLEX OLED vanta un sofisticato sistema di prevenzione del burn-in, eseguito sia durante l’accensione che lo spegnimento del monitor, in modo da offrire immagini perfette anche dopo un impiego prolungato dell’interfaccia o del sistema operativo, il tutto coperto da una garanzia di tre anni Zero Burn in e Zero Dead Pixel.

Dennis Jackson, Direttore Senior Systems Product Management & Marketing e CORSAIR, ha dichiarato:

Abbiamo concentrato ogni nostro sforzo nel creare un display innovativo, in grado di offrire un’esperienza eccezionale e personalizzata. Credo che l’obiettivo sia stato raggiunto, se non addirittura superato. Grazie alla collaborazione con LG Display, XENEON OLED FLEX rappresenta l’inizio di una nuova era di monitor gaming, con prestazioni e flessibilità reali, che permettono di superare le aspettative anche dei gamer più sagaci.

Mina Lee, Team Leader per Gaming Strategy & Marketing di LG Display, afferma;

CORSAIR è stata una collaborazione straordinaria per offrire ai gamer display W-OLED flessibili. Non vediamo l’ora di offrire questa nuova generazione di monitor gaming agli appassionati di PC.

Disponibilità

Questa settimana, il monitor gaming XENEON FLEX 45WQHD240 OLED, verrà presentato durante la Gamescom 2022. Ulteriori dettagli di lancio, disponibilità e specifiche finali verranno forniti nel corso del 2022. Per ulteriori informazioni visitate la pagina internet dedicata.

