CORSAIR XC5 e XC7 RGB PRO: waterblock per Custom Loop su Intel Alder Lake

La nuova piattaforma Intel Alder Lake potrà essere raffreddata con un custom loop grazie ai waterblock CORSAIR XC5 RGB PRO e XC7 RGB PRO. Vediamo i dettagli

CORSAIR ha presentato una nuova generazione di waterblock professionali per Custom Loop, all’interno della pluripremiata linea Hydro X Series: XC5 RGB PRO e XC7 RGB PRO. Dotati di più di 110 micro-alette di raffreddamento ad alta efficienza e dell’innovativo sistema di flusso quad-split, questi nuovi waterblock forniscono prestazioni di raffreddamento straordinarie e sono in grado di impreziosire il tuo circuito di raffreddamento tramite incredibili effetti di illuminazione RGB. Grazie alla compatibilità con l’intera gamma di processori Intel e AMD, inclusi i nuovi socket Intel LGA 1700, la linea Hydro X Series fornisce incredibili prestazioni di raffreddamento che ti consentiranno di assemblare un PC straordinario e di sfruttarne al massimo tutto il potenziale.

CORSAIR XC5 RGB PRO e XC7 RGB PRO: ecco i waterblock per Intel Alder Lake

Grazie alla rivoluzionaria piastra di raffreddamento in rame ed all’innovativo sistema di flusso quad-split con canali di ingresso multipli, i waterbock CORSAIR XC5 RGB PRO e XC7 RGB PRO garantiscono prestazioni di raffreddamento ineguagliabili, raggiungendo fino a 4 ºC in meno rispetto ai modelli della generazione precedente. La loro resistente struttura con filettature standard G1/4″ rinforzate manterrà inoltre negli anni in perfetto stato in tuo processore, consentendogli di operare sempre nelle condizioni ottimali.

Il modello CORSAIR XC5 RGB PRO vanta un look raffinato e minimalista grazie a 16 LED RGB racchiusi in una elegante cornice superiore. Come per tutti i dispositivi CORSAIR compatibili, è possibile controllare e sincronizzare l’illuminazione RGB tramite il controller CORSAIR iCUE (venduto separatamente) ed il software iCUE oppure direttamente collegandolo alle schede madri compatibili tramite l’adattatore ARGB da 5 V incluso. XC5 RGB PRO è fornito di staffe compatibili con i socket Intel o AMD, per facilitare l’installazione su socket LGA (1700, 1200, 115X) o AM4, rispettivamente.

Il modello CORSAIR XC7 RGB PRO, oltre ad essere dotato di 110 micro-alette di raffreddamento ad alta efficienza e del sistema di flusso quad-split, aggiunge un ulteriore tocco di stile grazie ad una piastra di raffreddamento in rame placcato in nichel ed una camera di flusso trasparente, che ti consente di mettere in mostra refrigerante ed illuminazione. Inoltre, vanta 16 LED RGB regolabili singolarmente, per effetti di illuminazione ancora più complessi. XC7 RGB PRO è disponibile con staffe per l’installazione su socket Intel LGA (1700, 1200, 115X) e AMD AM4.

Che tu voglia assemblare un nuovo e potente sistema con raffreddamento Custom Loop oppure migliorare le prestazioni di quello attuale, ottieni il massimo dal tuo processore grazie ai nuovi waterblock PRO Series.

Disponibilità, garanzia e prezzi

È possibile acquistare immediatamente i waterblock CORSAIR Hydro X Series XC5 RGB PRO e XC7 RGB PRO sullo store online CORSAIR e tramite la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo. I modelli CORSAIR Hydro X Series XC5 RGB PRO e XC7 RGB PRO dispongono di una garanzia di prim’ordine di tre anni e sono supportati dall’assistenza clienti globale e dalla rete di supporto tecnico CORSAIR. Per maggiori dettagli potete visitare il sito ufficiale. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!