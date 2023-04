CORSAIR: presentate le unità SSD M.2 NVMe MP600 MINI e MP600 CORE XT

CORSAIR presenta le nuove unità SSD M.2 NVMe MP600 MINI e MP600 CORE XT: memorie ad alta velocità e fattore di forma ridotto

CORSAIR (NASDAQ: CRSR)è un’azienda leader nel settore dei componenti più avanzati per gamer, creatori di contenuti ed assemblatori di PC. Quest’oggi ha presentato due nuove unità a stato solito M.2 PCIe Gen4: MP600 MINI e MP600 CORE XT. Queste unità estendono l’offerta della gamma di SSD CORSAIR, aggiungendo ad essa un dispositivo compatibile con il fattore di forma M.2 2230 ultra-compatto. Oltre ad una nuova soluzione estremamente competitiva in termini di prezzo e prestazioni, così da consentire l’upgrade di un numero maggiore di dispositivi.

Dettagli sulle nuove unità SSD M.2 NVMe MP600 MINI e MP600 CORE XT di CORSAIR

L’unità MP600 MINI offre le straordinarie prestazioni delle unità SSD M.2 CORSAIR offrendo le dimensioni più compatte di sempre. Infatti presenta un fattore di forma M.2 2230 di soli 22 mm x 30 mm. L’unità MP600 MINI è compatibile con i sistemi gaming più popolari, come Valve Steam Deck, oltre ai computer più sottili e leggeri in cui lo spazio è prezioso, come Microsoft Surface Pro 8 e 9. Con una capacità incredibile di 1 TB e prestazioni PCIe Gen4 fino a 4.800 MB/sec di velocità in lettura e 4.800 MB/sec in scrittura. L’unità MP600 MINI è l’upgrade ideale per i dispositivi con fattore di forma ridotto che necessitano di storage aggiuntivo. Sia che lo utilizziate per archiviare la vostra collezione di giochi in continua espansione oppure i vostri file e i dati essenziali.

MP600 CORE XT

L’unità MP600 CORE XT utilizza la tecnologia 3D QLC NAND Flash ad alta densità per fornire prestazioni straordinarie ad un prezzo incredibile. Disponibile con 1 TB, 2 TB e 4 TB di capacità. L’unità MP600 CORE XT offre una varietà di opzioni per espandere facilmente lo storage di schede madri, notebook e laptop compatibili con il fattore di forma M.2 2280. Il supporto di PCIe Gen4 x4 è sinonimo di prestazioni eccezionali fino a 5.000 MB/sec in lettura e 4.400 MB/sec in scrittura, con velocità 10 volte superiori a qualsiasi SSD SATA. Sia MP600 MINI che MP600 CORE XT sono retro-compatibili con la tecnologia PCIe Gen3. Come tutte le unità a stato solido CORSAIR, le nuove SSD MP600 sono supportate dal software CORSAIR SSD Toolbox, e vantano una garanzia di cinque anni, per la massima tranquillità.

Disponibilità, garanzia e prezzi delle nuove unità SSD di CORSAIR

È possibile acquistare immediatamente le unità SSD CORSAIR MP600 MINI e MP600 CORE XT Series sullo store online CORSAIR. In alternativa potrete acquistarle tramite la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo. CORSAIR MP600 MINI e CORSAIR MP600 CORE XTT sono coperte da una garanzia di cinque anni. Sono anche supportate dall’assistenza clienti globale e dalla rete di supporto tecnico CORSAIR. Per i prezzi aggiornati di CORSAIR MP600 MINI e CORSAIR MP600 CORE XTT, consulta il sito Web di CORSAIR.

