L‘azienda CORSAIR presenta la serie di ventole LX RGB, combinando un’illuminazione vivace con prestazioni di raffreddamento superiori.

CORSAIR ha annunciato oggi il lancio delle ventole di raffreddamento LX RGB Series, una novità nell’acclamato ecosistema iCUE LINK. Queste ventole dimostrano che un’illuminazione spettacolare e un raffreddamento ad alte prestazioni possono coesistere, rivoluzionando le aspettative degli appassionati di PC. Con iCUE LINK, l’assemblaggio e le connessioni diventano semplici e pratiche.

Disponibili nelle dimensioni di 120 mm e 140 mm, e nei colori nero o bianco per adattarsi al design del vostro sistema. Ogni ventola LX RGB è dotata di 18 LED RGB regolabili individualmente, posizionati su un anello luminoso interno ed esterno. Questa configurazione permette di creare effetti di illuminazione straordinari e personalizzabili, inclusa la modalità Time Warp esclusiva di iCUE LINK. Il software iCUE rende la personalizzazione degli effetti di illuminazione più semplice che mai, permettendo anche di sincronizzarli con i vostri giochi.

Dettagli sulle nuove ventole LX RGB di CORSAIR

Il design avanzato è supportato da tecnologie all’avanguardia testate rigorosamente per garantire potenza ed efficienza di raffreddamento. L’elevato flusso d’aria, che può raggiungere i 2.400 giri/min grazie al controllo PWM, e l’alta pressione statica permettono di utilizzare le ventole LX RGB sia come ventole per case che per radiatori. La tecnologia CORSAIR AirGuide, con alette anti-vortice, ottimizza la direzione del flusso d’aria per una maggiore efficienza all’interno del case.

Le ventole LX RGB Series sono progettate per essere silenziose, grazie ai cuscinetti magnetici a cupola che riducono l’attrito, garantendo un funzionamento silenzioso e una maggiore durata. La modalità Zero RPM elimina il rumore delle ventole ai carichi ridotti, permettendo il loro funzionamento solo quando necessario. L’installazione è resa ancora più facile dalle viti monogiro CORSAIR QuikTurn, che permettono di montare un intero set di ventole in pochi secondi. I connettori bridge iCUE LINK inclusi con le ventole consentono di impilarle direttamente, creando uno stack continuo di ventole senza cavi visibili.

Continua innovazione

Con le ventole LX RGB Series, CORSAIR continua a innovare, combinando prestazioni di raffreddamento ed estetica, permettendo agli appassionati di creare un sistema efficiente e vivacemente illuminato. Le ventole LX RGB Series sono disponibili negli Starter Kit con confezioni multiple dotati di controller iCUE LINK System Hu. Oppure nei Kit di espansione con confezione singola, sul negozio online CORSAIR e presso i rivenditori autorizzati CORSAIR in tutto il mondo. Dispongono di una garanzia di cinque anni e sono supportate dalla rete di assistenza clienti CORSAIR a livello internazionale. Per i prezzi aggiornati delle ventole LX RGB Series, visitate il sito Web di CORSAIR.

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove ventole LX RGB di CORSAIR? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).