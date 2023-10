CORSAIR presenta la scrivania modulare per computer Platform:6

L‘azienda CORSAIR ha presentato nelle ultime ore la sua nuovissima scrivania modulare per computer Platform:6

CORSAIR è un leader nel settore della produzione di computer e accessori premium per giocatori, creatori di contenuti e appassionati di PC. L’azienda ha annunciato nelle ultime ore il lancio della sua scrivania modulare per computer Platform:6. Questo nuovo prodotto rappresenta un punto di riferimento nel settore; combinando materiali di alta qualità, lavorazione di precisione e un’ampia personalizzazione per soddisfare le esigenze di una varietà di utenti.

Platform:6 è disponibile in tre modelli preconfigurati e offre anche un tool online per la configurazione personalizzata, consentendo ai clienti di creare la scrivania ideale per le proprie esigenze. I modelli sono disponibili in versioni con altezza fissa o regolabile, con superfici in laminato nero o in elegante rubberwood noce scuro. Le estensioni opzionali aumentano ulteriormente lo spazio della scrivania; mentre un sistema di gestione dei cavi integrato e prese multiple con ricarica USB semplificano l’organizzazione e la funzionalità.

Dettagli sulla nuova scrivania modulare per computer platform:6 di CORSAIR

La scrivania Platform:6 è progettata per ospitare comodamente un PC e le sue periferiche; offrendo anche un sistema modulare su binari sul retro che consente il montaggio di accessori per riunioni o live streaming, come telecamere, luci e microfoni. Inoltre, supporta configurazioni multi-monitor e offre ampio spazio per gli accessori di streaming grazie a Elgato Multi Frame; incluso nella configurazione Creator Edition o disponibile come componente aggiuntivo.

La scrivania Platform:6 sarà disponibile sullo store online di CORSAIR e presso i rivenditori autorizzati a partire dal quarto trimestre del 2023. Accompagnata da una garanzia di cinque anni e supporto clienti globale. Per ulteriori dettagli sui prezzi e sulla disponibilità, si consiglia di consultare il sito web di CORSAIR o di contattare i rappresentanti locali.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova scrivania modulare per computer platform:6 di CORSAIR? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).