CORSAIR: tanti nuovi prodotti per i PC next-gen con Intel Alder Lake

Nessun problema per l’upgrade alle CPU Intel di prossima generazione con gli ultimi modelli di DRAM, dissipatori AiO e unità SSD rilasciati recentemente da CORSAIR e progettati per offrire compatibilità completa. Vediamo i dettagli

CORSAIR, azienda leader nel settore dei componenti più avanzati per gamer, content creator ed assemblatori di PC, oggi ha presentato un’intera gamma di sorprendenti prodotti progettati specificamente per i nuovi processori Intel Core di 12-esima generazione e schede madri Intel 600 Series. Le CPU Intel Core di 12-esima generazione rappresentano una notevole innovazione in termini di prestazioni ed efficienza rispetto alle generazioni precedenti, e CORSAIR presenta in contemporanea un’ampia selezione di componenti che offrono compatibilità completa per supportare questo salto generazionale. Grazie agli ultimi modelli di memorie CORSAIR DDR5, dissipatori a liquido per CPU, unità SSD PCIe Gen4 ed alimentatori top di gamma, potrai sfruttare al massimo le prestazioni fornite dai nuovi processori Intel.

Le nuove RAM DDR5 di CORSAIR

I processori Intel Core di 12-esima generazione supportano infatti la nuova avveniristica memoria DDR5, in grado di offrire prestazioni massime nettamente superiori rispetto ai precedenti modelli DDR4 grazie a frequenze più alte e capacità più elevate che mai. CORSAIR aggiunge nuovi kit di memorie DDR5 ad alte prestazioni alle sue linee DOMINATOR PLATINUM RGB e VENGEANCE, create con la stessa attenzione per il design e gli stessi margini di overclocking per cui godono di fama mondiale. Le memorie CORSAIR DDR5 sono ottimizzate per assicurare piena compatibilità con le ultimissime schede madri Intel DDR5 e funzioneranno a meraviglia per il prossimo upgrade del tuo PC.

I dissipatori per socket LGA 1700

Tieni a bada il calore generato dai processori Intel K e KF grazie ai dissipatori a liquido all-in-one CORSAIR ELITE LCD. Oltre a essere progettati per garantire la compatibilità con la staffa LGA 1700, tutti i dissipatori della linea ELITE LCD Series vantano un display IPS ultra-luminoso da 2.1″ personalizzabile in grado, ad esempio, di visualizzare le informazioni del PC in tempo reale oppure GIF animate di tua scelta, consentendoti quindi una personalizzazione illimitata. Inoltre, per gli utenti che sono già in possesso di un dissipatore a liquido CORSAIR e desiderano fare l’upgrade alle CPU Intel Core di 12-esima generazione, direttamente sullo Store Web CORSAIR è disponibile il recente LGA 1700 Retrofit Kit dotato distanziatori per la nuova staffa Intel.

Per tutti coloro che prediligono i sistemi di raffreddamento personalizzati, i waterblock Hydro X Series XC5 e XC7 RGB PRO consentono di collegare la CPU ad un circuito a liquido custom, consentendo al processore di liberare appieno il proprio potenziale. Dotati di più di 110 micro-alette di raffreddamento ad alta efficienza e un innovativo sistema di flusso quad-split, questi waterblock forniscono prestazioni di raffreddamento straordinarie ed offrono piena compatibilità con l’intera gamma di CPU di ultima generazione, incluse le serie Intel Core di 12-esima generazione.

Gli SSD di nuova generazione targati CORSAIR

Ora che sono disponibili le nuove CPU, impiegale per sfruttare a pieno le prestazioni estreme degli SSD PCIe Gen4. Grazie alle unità SSD CORSAIR PCIe x4 NVMe M.2 Gen4, come ad esempio MP600 PRO XT, potrai dire addio a lunghi tempi di caricamento e sfruttare velocità di scrittura e lettura sequenziali assolutamente straordinarie. Il fattore di forma compatibile con lo standard SSD M.2 2280 ne consente l’installazione sulle schede madri Intel più recenti, incluso il nuovo chipset Z690, assicurando quindi prestazioni di storage imbattibili. L’elegante dissipatore in alluminio disperde il calore, garantendo alle componenti di operare in condizioni ottimali e garantire prestazioni elevate continue, e conferisce inoltre un tocco unico al design del tuo nuovo sistema.

Gli alimentatori per PC next-gen

CORSAIR offre inoltre un’ampia gamma di alimentatori professionali con wattaggio superiore, in grado di assicurare tutta la potenza necessaria per l’alimentazione dei sistemi Intel più recenti. Gli alimentatori CORSAIR combinano prestazioni eccezionali ed efficienza straordinaria e sono in grado di alimentare al meglio le schede madri con chipset 600 Series equipaggiate con le CPU Intel di 12-esima generazione. Dal modello top di gamma AX1600i con certificazione 80 PLUS Titanium a quello CX-F Series dotato di ventola RGB, gli alimentatori CORSAIR sono progettati per fornire un’alimentazione stabile ed affidabile al tuo nuovo sistema Intel 600 Series. Preparati per il tuo prossimo upgrade ai processori Intel di 12-esima generazione dotando il tuo PC di componenti CORSAIR compatibili.

Per una panoramica completa, tutte le specifiche e informazioni dettagliate sulle compatibilità vi invitiamo a visitare il sito ufficiale. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!