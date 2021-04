Corsair: ecco i nuovi mouse da gaming della linea Champions Series

Superate i vostri avversari con i mouse gaming Corsair Sabre RGB Pro e Sabre Pro Champions Series

Corsair, leader mondiale nei dispositivi ad alte prestazioni dedicati a gamer e content creator, ha comunicato oggi il lancio di due nuovi mouse gaming che vanno ad arricchire la linea Champions Series di periferiche pensate per la competizione, sviluppate e testate dai massimi professionisti dei videogiochi sportivi: Sabre RGB Pro e Sabre Pro. I due nuovi modelli sono i primi mouse Corsair ad utilizzare la tecnologia di hyper-processing Corsair Axon con un hyper-polling di 8.000 Hz: Sabre RGB Pro e Sabre Pro offrono un input quasi istantaneo, un forma ergonomica ed un peso ultraleggero, per un’agilità ed un controllo di livello superiore. Grazie a questi mouse gaming della gamma Champions Series potrai quindi tenere testa anche agli avversari più agguerriti.

Nuovi mouse Corsair: caratteristiche principali

Essendo i primi mouse Corsair a sfruttare la tecnologia Corsair Axon di hyper-processing, i nuovi Sabre RGB Pro e Sabre Pro inviano clic e movimenti al PC con una velocità fino a 8 volte superiore grazie ad un rapidissimo hyper-polling di 8.000 Hz. Perché quando il gioco si fa duro, la risposta deve essere la più rapida possibile. I pulsanti Corsair Quickstrike, pretensionati con gap nullo tra i pulsanti primari e dotati di resistenti switch Omron, garantiscono la registrazione di ogni clic con una risposta praticamente istantanea, sfruttando a tuo vantaggio la sensibilità delle dita.

Progettati in collaborazione con i professionisti degli e-sport, come Team Secret, Vitality ed Envy, Sabre RGB Pro e Sabre Pro personificano la forma più pura del mouse gaming, senza però dimenticare prestazioni all’avanguardia grazie anche alla loro frequenza da urlo. Perché ogni clic conta. Con un peso di appena rispettivamente 74 g e 69 g, Sabre RGB Pro e Sabre Pro sono stati ottimizzati per ottenere un peso piuma senza rinunciare a prestazioni di tutto rispetto, con un cavo flessibile in paracord ed una forma ergonomica perfetta per garantire ogni tipo di presa.

Il mouse Sabre RGB Pro è caratterizzato da una retroilluminazione RGB dinamica bizona personalizzabile tramite il software iCUE, mentre Sabre Pro ha un peso ulteriormente ridotto di 5 g grazie all’assenza dei LED RGB. Un sensore ottico nativo da 18.000 DPI garantisce per entrambi i modelli un tracking di alta precisione ed il pulsante DPI dedicato ti permette di selezionare tra cinque profili integrati, che puoi inoltre modificare all’istante senza dover passare dal software.

Grazie alla forma ed alle funzionalità speciali che consentono ai massimi professionisti degli e-sport di dare il meglio, i mouse gaming della linea Corsair Sabre Pro Champions Series diventeranno indispensabili nel tuo viaggio verso la vetta della classifica.

Disponibilità, garanzia e prezzi

Il mouse gaming Corsair Sabre RGB Pro Champions Seriese il mouse gaming Corsair Sabre Pro Champions Series sono disponibili immediatamente nel negozio online Corsair e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati presente in tutto il mondo. Corsair Sabre RGB Pro e Corsair Sabre Pro sono coperti da una garanzia di due anni e sono supportati dall’assistenza clienti e dalla rete di tecnici CORSAIR a livello globale. Per i prezzi aggiornati dei mouse consultate il sito Web ufficiale.

Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti e continuate a seguirci sulle pagine di tuttoteK dove potrete trovare le ultime novità e non solo.