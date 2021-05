Corsair annuncia l’arrivo delle memorie DDR5

Le memorie DDR4 hanno avuto un ottimo rendimento con le ultime tecnologie, ma Corsair è già pronta a portare sul mercato le memorie con moduli DDR5

Nel suo ultimo post sul blog ufficiale, Corsair ha anticipato l’imminente uscita dei kit e dei moduli di memoria DDR5 che presenterebbero velocità davvero elevate. La tecnologia di memoria DDR5 arriverà nel terzo trimestre del 2021 per i giochi di nuova generazione e le piattaforme PC tradizionali.

Corsair memoria DDR5: caratteristiche principali

Corsair afferma che la società ha avuto un grande successo con la sua linea di kit di memoria DDR4 Dominator e Vengeance e ora sta andando avanti nell’offrire la stessa qualità nella serie DDR5. Secondo l’azienda, la memoria DDR5-6400 offrirà fino a 51 GB / s di larghezza di banda, il doppio di quella garantita dalla memoria DDR4 e anche con un’efficienza di gran lunga migliore. Si afferma inoltre che le capacità di memoria raggiungeranno l’enorme capacità di 128 GB su un singolo modulo di memoria.

Corsair non afferma esplicitamente quali kit di memoria lancerà con la prossima generazione, ma possiamo sicuramente aspettarci una nuovissima linea Dominator. Per quanto riguarda il lancio della memoria DDR5, Corsair afferma che la memoria verrà lanciata presto e che nei prossimi mesi condivideranno maggiori informazioni sulla tecnologia di memoria e sui suoi rispettivi prodotti. Ci saranno anche moduli più veloci in futuro con altri produttori che segnalano frequenze di oltre 10.000 MHz nella fase di caricamento. Ci si aspetta di ottenere capacità di memoria da 32, 64 e fino a 128 GB quest’anno con velocità comprese tra 4800 MHz e 5600 MHz. Pare inoltre che le tensioni sulla memoria DDR5 possono essere aumentate fino a 2,6 V con il raffreddamento LN2.

Previsioni per il futuro

Si prevede che la memoria DDR5 porterà oltre il doppio dell’aumento delle prestazioni rispetto a DDR4 come si è visto nei benchmark trapelati in precedenza. Abbiamo già visto DDR4 raggiungere velocità di oltre 7 GHz con OC, quindi 10 GHz non sembra un grosso problema per la memoria di nuova generazione anche perché SK Hynix e Micron forniscono già chip DRAM più veloci ai fornitori di memorie.

Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti e continuate a seguirci sulle pagine di tuttoteK dove potrete trovare le ultime novità e non solo.