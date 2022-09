Una nuova luce per le tue sessioni di gioco, CORSAIR annuncia la collaborazione tra iCUE e Philips Hue, scopriamola insieme in questo articolo dedicato

CORSAIR, azienda leader nella produzione di computer e accessori di alto livello per gamer, content creator ed appassionati di PC, ha annunciato un’entusiasmante collaborazione con Signify, per integrare l’illuminazione smart Philips Hue, nel potente e versatile software CORSAIR iCUE.

Grazie all’estensione delle sofisticate funzioni di personalizzazione e sincronizzazione RGB di iCUE con lo straordinario ecosistema di lampadine e strisce LED Philips Hue, gli utenti possono ora controllare l’illuminazione di ogni angolo della stanza realizzando incredibili effetti e sfumature di luce. Costruisci il tuo sistema ed armonizzalo con l’illuminazione dell’ambiente circostante, come mai prima d’ora.

Controllo semplice e intuitivo

Controllare l’illuminazione Philips Hue, direttamente dalla tua scrivania tramite iCUE, è incredibilmente semplice e intuitivo. Il software iCUE riconoscerà automaticamente Philips Hue Bridge non appena verrà abilitata l’integrazione Philips Hue nelle impostazioni iCUE.

Verrà quindi visualizzato un nuovo riquadro sulla homepage iCUE, ed in questo modo gli utenti potranno programmare e personalizzare le interazioni con i sistemi di illuminazione RGB Philips Hue con le stesse modalità che per i prodotti CORSAIR iCUE, ampliando quindi i confini delle configurazioni iCUE e creando ambienti ancora più immersivi e ricchi di colore.

Scene di ulluminazione: “Onda arcobaleno” e “Colori pulsanti”

Come per i dispositivi RGB compatibili con iCUE, anche per i sistemi di illuminazione Philips Hue, sarà possibile impostare scene di illuminazione quali “Onda arcobaleno” e “Colori pulsanti“.

Oppure potranno essere configurati in modo da rispondere in modo dinamico ai feedback tattili o alle temperature del sistema, perfettamente in sincronia con l’intero ecosistema RGB.

Le soluzioni di illuminazione Philips Hue possono rispondere ai cambiamenti di temperature della CPU, informarti delle notifiche o reagire alle azioni in gioco in un’ampia varietà di titoli supportati. Con iCUE e Philips Hue, puoi creare condizioni di illuminazione completamente personalizzate ed aggiungere straordinari effetti visivi a contenuti streaming, video e sessioni di gioco, il tutto da un’unica singola interfaccia.

Le parole di Kevin Wasielewski

Kevin Wasielewski, Senior Director of Alliance Partnership di CORSAIR, ha affermato:

Philips Hue è un’azienda innovativa e leader di settore, che offre soluzioni in grado di creare incredibili esperienze di illuminazione smart per ogni ambiente. Siamo entusiasti di annunciare la collaborazione tra CORSAIR iCUE e Philips Hue. Grazie alla semplicità e alla praticità di iCUE, regolare l’illuminazione di ogni angolo della tua postazione PC non è mai stato così facile. Grazie al completo controllo della gamma di prodotti per l’illuminazione smart Philips Hue direttamente dalla tua scrivania, puoi utilizzare il software iCUE con Philips Hue per creare un ambiente di illuminazione RGB all’ultimo grido.

Disponibilità

Il supporto per le lampade fluorescenti graduate Philips Hue Play e, per la lampada graduata Philips Hue Signe sarà disponibile a breve. Per ulteriori informazioni su Philips Hue, visitare il sito web dedicato. Mentre per scaricare la versione più recente di iCUE, visitare il sito internet ufficiale.

Cosa ne pensate di questa collaborazione tra iCUE e Philips Hue annunciata da CORSAIR?