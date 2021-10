CORSAIR iCUE ELITE LCD: ecco la linea di dissipatori all-in-one

La nuova linea di dissipatori all-in-one CORSAIR iCUE ELITE LCD permetterà di mantenere fresche le nostre CPU, ma anche di monitorarle grazie al comodo schermo LCD

CORSAIR, azienda leader nel settore dei componenti più avanzati per gamer, content creator ed appassionati di PC, oggi ha presentato i nuovi modelli altamente personalizzabili che si aggiungono alla rinomata linea ELITE di sistemi di raffreddamento per CPU all-in-one: CORSAIR iCUE ELITE LCD. Grazie al brillante display LCD da 2,1″ posto sulla testata della pompa, da cui è possibile visualizzare informazioni di sistema o riprodurre GIF animate, i dissipatori della linea ELITE LCD rappresentano un prodotto unico, sia per quanto riguarda le prestazioni offerte che per la possibilità di personalizzare secondo il tuo stile l’aspetto della tua configurazione. Lo schermo LCD ultra-luminoso è disponibile anche come kit di potenziamento per i dissipatori CORSAIR della linea iCUE ELITE CAPELLIX, consentendoti quindi anche per questi modelli di aggiungere uno schermo digitale personalizzabile al tuo sistema di raffreddamento.

CORSAIR iCUE ELITE LCD: dissipatori all-in-one potenti e belli da vedere

I nuovi modelli H100i ELITE LCD, H150i ELITE LCD e H170i ELITE LCD sono dotati inoltre delle nuove ventole ML RGB ELITE Series, che forniscono un flusso d’aria ottimizzato grazie all’impiego dei cuscinetti a levitazione magnetica e della tecnologia AirGuide. Inoltre, ogni ventola è equipaggiata con otto LED RGB regolabili singolarmente. Le ventole ML RGB ELITE sono anche disponibili separatamente nei formati 120 mm e 140 mm, sia, con telaio di colore bianco che nero, per consentirti di sfruttare al massimo le elevate prestazioni e raffreddare anche il resto della tua configurazione.

I nuovi dissipatori della linea CORSAIR iCUE ELITE LCD di sicuro non passeranno inosservati grazie al loro bellissimo display IPS ultra-luminoso da 2,1″, che ti consentirà di mettere in bella mostra i parametri dei tuo componenti, come velocità delle ventole e temperature di sistema, in una vasta scelta di temi e stili grafici. Se preferisci invece personalizzare ulteriormente il tuo dissipatore, lo schermo può anche visualizzare immagini e GIF animate, offrendoti possibilità infinite. Potrai quindi ad esempio mettere in mostra il logo di un team, il tuo meme preferito o animazioni uniche ponendole letteralmente al centro della tua configurazione. I 24 LED RGB regolabili singolarmente posti attorno al display LCD sono programmabili tramite il software CORSAIR iCUE, per consentirti di collegare l’illuminazione alle animazioni, sincronizzandola con il resto del tuo ecosistema iCUE.

CORSAIR iCUE ELITE LCD: grandi prestazioni in raffreddamento

Oltre ad un accattivante display, i modelli CORSAIR H100i, H150i e H170i ELITE LCD forniscono tutto il necessario per sfruttare appieno la tua CPU, racchiudendolo all’interno di un circuito chiuso che non richiede manutenzione. Il radiatore, disponibile nelle dimensioni di 240 mm, 360 mm o addirittura di 420 mm, ti offre la massima libertà nella scelta della soluzione più adatta al tuo case, così da consentirti di assemblare dalle configurazioni più compatte a quelle più ambiziose all’interno di un enorme full-tower. Ogni dissipatore è dotato inoltre delle nuove ventole ML RGB ELITE Series, dotate dell’innovativa tecnologia CORSAIR AirGuide e cuscinetti a levitazione magnetica, così da fornirti un flusso d’aria ottimizzato e prestazioni estremamente silenziose. La piastra di raffreddamento in rame, ottimizzata a livello termico con pasta termoconduttiva preapplicata e l’efficiente e silenziosa pompa, assicureranno un’operatività estremamente silenziosa mentre con il controller iCUE COMMANDER CORE incluso potrai controllare facilmente la velocità delle ventole e gli effetti di illuminazione tramite il software CORSAIR iCUE. I dissipatori iCUE ELITE LCD hanno inoltre tutto l’occorrente per consentirti di assemblare le più moderne configurazioni, con supporto completo per le CPU più recenti grazie alle staffe di montaggio incluse per socket LGA 1700, LGA 115x, LGA 2066, AM4 ed sTRX4.

Le ventole ML RGB ELITE, disponibili anche separatamente per la vendita, proseguono la rinomata tradizione della linea ML Series, combinando inoltre la tecnologia CORSAIR AirGuide agli incredibili effetti di illuminazione RGB, offrendo quindi il connubio perfetto fra prestazioni di raffreddamento e straordinari giochi di luce. Il cuscinetto a levitazione magnetica riduce l’attrito ed il rumore, offrendo prestazioni superiori ed una durabilità elevata. Gli otto LED RGB regolabili singolarmente consentono di creare vivaci effetti luminosi, mentre la tecnologia AirGuide concentra il flusso d’aria in un cono diretto, per un raffreddamento superiore. Grazie al controllo PWM, è possibile impostare in modo preciso la velocità delle ventole in un intervallo compreso fra 450 giri/min a 2.000 giri/min (per il modello ML120 RGB ELITE) o da 400 giri/min a 1.600 giri/min (per quello ML140 RGB ELITE), fornendo un flusso d’aria ottimizzato sia che le ventole vengano montate su un radiatore oppure utilizzate in aspirazione o scarico sul case. Le ventole ML RGB ELITE sono disponibili in kit multipli che includono il controller iCUE Lighting Node CORE oppure sono acquistabili singolarmente, garantendoti la migliore opzione per potenziare il tuo sistema di raffreddamento.

Sia che tu voglia monitorare attentamente le prestazioni del tuo PC oppure che tu desideri mettere in mostra il tuo stile personale, i dissipatori della linea iCUE ELITE LCD equipaggiati con le ventole ML RGB ELITE Series offrono al tuo sistema un potenziamento unico sia per stile che per prestazioni di raffreddamento, e mettono letteralmente uno schermo LCD personalizzabile al centro della tua configurazione.

Disponibilità, garanzia e prezzi

I dissipatori CORSAIR iCUE ELITE LCD Display Liquid CPU Cooler e le ventole ML RGB ELITE Series sono disponibili immediatamente nel negozio online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo. CORSAIR iCUE ELITE CPU Cooler LCD Display Upgrade Kit sarà disponibile sullo store online CORSAIR per il Nord America e l’Europa.

I dissipatori CORSAIR ELITE LCD CPU Cooler dispongono di una garanzia di cinque anni, mentre le ventole ML RGB ELITE Series e gli ELITE LCD Upgrade Kit dispongono di una garanzia di due anni. Per tutti i prodotti sono disponibili il servizio clienti mondiale e la rete di supporto tecnico di CORSAIR. Maggiori dettagli sono disponibili nel sito ufficiale. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!