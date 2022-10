Corsair Enchanted Quest Collection: ecco le tastiere da collezione

Corsair ha presentato la nuova serie di tastiere da collezione Enchanted Quest Collection, ispirata ai generi fantasy ed RPG. Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta

Corsair, azienda statunitense leader nella produzione di accessori di alto livello per gamer e content creator, oggi ha presentato la nuova straordinaria linea di tastiere Corsair Collections denominata Enchanted Quest Collection. Si tratta di tastiere a edizione limitata, disponibili esclusivamente sul sito Web di Corsair, caratterizzate da colori accattivanti ispirati ai generi fantasy e RPG rétro a 8 bit.

Tutto quello che dovete sapere sull’Enchanted Quest Collection di Corsair

Come avrete sicuramente notato dalla foto in calce, i modelli sono ben quattro, ognuno caratterizzato da un tema, e di conseguenza un colore, diverso dagli altri. Scegliere quella che rispecchia principalmente inostri gusti equivale quasi a scegliere la classe del personaggio che più si addice al nostro stile di gioco. Tuttavia, sebbene si distinguano sotto questo punto di vista, il modello base della tastiera utilizzata da Corsair è la K65 RGB MINI.

Altra particolarità di queste tastiere è il keycap ESC personalizzato. Su quest’ultimo infatti sarà presente l’icona corrispondente al tema di ciascuna Enchanted Quest. Queste periferiche saranno disponibili solo per un periodo limitato di tempo e saranno acquistabili esclusivamente presso lo store ufficiale dell’azienda. Sebbene il prezzo ufficiale ancora non sia disponibile, possiamo dirvi con certezza che queste particolari K65 RGB MINI saranno coperte da una garanzia di due anni e saranno supportate dall’assistenza clienti e dal supporto tecnico di Corsair disponibili in tutto il mondo.

Tuttavia, sebbene la società abbia presentato questo modello nel layout italiano lo scorso febbraio, la Enchanted Quest Collection sarà disponibile solo con il layout del Nord America. Voi cosa ne pensate di queste nuove tastiere da collezione? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo hardware e non solo, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!