Corsair: ecco le nuove tastiere K55 RGB PRO e PRO XT

Sono state presentate da poco le tastiere da gaming Corsair K55 RGB PRO e K55 RGB PRO XT. Scopriamole insieme in questo articolo

Corsair, azienda leader nella produzione di accessori gaming e componenti per gamer e content creator, è da sempre impegnata per offrire periferiche che permettano a tutti di esprimersi al meglio. Uno degli ultimi esempi sono i banchi RAM Corsair Vengeance RGB Pro SL. Per saperne di più a riguardo, vi invito a leggere la nostra recensione. Oggi la società ha annunciato l’arrivo di due tastiere per il gaming, ovvero la Corsair K55 RGB PRO e la Corsair K55 RGB PRO XT. Andiamo a vederle più nel dettaglio.

Ecco le nuove Corsair K55 RGB PRO e K55 RGB PRO XT

Le nuove tastiere assicurano incredibili effetti di luce per ogni postazione di gioco. Il modello K55 RGB PRO presenta cinque zone di illuminazione RGB con sei effetti di preimpostati integrati, mentre il modello K55 RGB PRO XT consente un ulteriore livello di personalizzazione grazie alla retroilluminazione RGB per singolo tasto; inoltre vanta dieci effetti luminosi integrati e possibilità di personalizzazione praticamente illimitate mediante il software iCUE.

Il software consente di sfruttare a pieno funzionalità quali la personalizzazione dell’illuminazione RGB, la rimappatura dei tasti e la programmazione di potenti macro in tutta semplicità. Questo è reso possibile grazie alla nuova interfaccia utente ridisegnata recentemente. Inoltre, grazie all’ecosistema iCUE potrai sincronizzare l’illuminazione RGB su tutti i dispositivi compatibili, e vivere un’esperienza di gioco completamente immersiva con una serie di giochi selezionati.

Entrambe le tastiere vantano sei tasti macro dedicati, che consentono di attivare e personalizzare facilmente funzioni, tasti di scelta rapida o azioni con estrema semplicità. I tasti macro possono anche essere integrati con il software Elgato Stream Deck, per attivare comandi di streaming e portare i tuoi contenuti ad un altro livello. Sette tasti dedicati ai controlli multimediali ed al volume consentono di gestire in modo rapido e comodo la riproduzione dei contenuti multimediali e dell’audio, così da evitarti distrazioni e rimanere concentrato sulle azioni di gioco.

Grazie al rating IP42 le tastiere sono progettate per offrire la massima tranquillità grazie alla protezione contro la polvere e contatti fortuiti con i liquidi. Possono vantare inoltre un morbido poggiapolsi rimovibile per garantirti sempre il massimo comfort. I tasti silenziosi e reattivi consentono di sfruttare un’esperienza di digitazione comoda e silenziosa, con feedback tattile per offrirti la massima affidabilità nei momenti più importanti.

L’anti-ghosting con rollover selettivo dei tasti assicura la registrazione di ogni input anche nelle azioni più frenetiche dei giochi FPS e MOBA, anche quando si premono più tasti contemporaneamente. Con il blocco del pulsante Windows non vi saranno invece interruzioni accidentali nei momenti più critici. I due modelli sono acquistabili direttamente sullo store online e sono coperte da una garanzia di due anni.

Per la Corsair K55 RGB PRO consigliato è di 59,99 €, mentre per la versione K55 RGB PRO XT il prezzo sale 79,99 €. Dei prezzi non troppo alti quindi per delle tastiere che si presentano altamente competitive. Voi cosa ne pensate di queste due nuove periferiche? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti il mondo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!