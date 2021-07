CORSAIR: ecco la piastra di distribuzione con pompa integrata Hydro X Series XD7 RGB

Arriva un elegante protagonista per il vostro custom loop: CORSAIR presenta la piastra di distribuzione con pompa integrata Hydro X Series XD7 RGB

CORSAIR, azienda leader nel settore dei componenti più avanzati per gamer, creatori di contenuti ed assemblatori di PC, ha presentato oggi uno straordinario nuovo prodotto della linea Hydro X: CORSAIR Hydro X Series XD7 RGB Pump/Reservoir Combo. Questo nuovo sistema con piastra da 360 mm racchiude in un’unica soluzione pompa/serbatoio tutto il necessario per gestire al meglio il tuo circuito di raffreddamento personalizzato, offrendo allo stesso tempo un elegante design che si abbina perfettamente alle tre ventole CORSAIR integrate, dotate complessivamente di 36 LED RGB regolabili singolarmente. Disponibile in colorazione nera e bianca, il sistema combinato XD7 RGB vi consente di creare numerose configurazioni, diventando il cuore del tuo circuito di raffreddamento personalizzato.

Caratteristiche principali del nuovo prodotto Corsair

Il caratteristico sistema della piastra di distribuzione e della pompa dell’XD7 RGB è compatibile con le innumerevoli componenti di raffreddamento personalizzato della linea Hydro X Series. La conformazione della piastra di distribuzione in acrilico e la potenza della pompa Xylem D5 integrata assicurano la portata necessaria a tutti i componenti del tuo circuito. L’elegante forma a triplo anello del serbatoio trasparente da 140 ml rappresenta un elemento distintivo all’interno di ciascuna configurazione e, se abbinato ad un controller CORSAIR iCUE (venduto separatamente), sarà possibile farlo ulteriormente risplendere illuminandolo con i 36 LED RGB regolabili singolarmente presenti sulle ventole in dotazione.

Tre coppie di porte di ingresso e uscita realizzate in nylon rinforzato e posizionate strategicamente forniscono opzioni multiple di collegamento con gli altri elementi del circuito. Il sistema XD7 RGB include inoltre una sensore di rilevamento della temperatura che ti consentirà di gestire al meglio il liquido refrigerante e sfruttare al massimo le prestazioni.

L’XD7 RGB è dotato di supporti di montaggio universali che ne consentono l’installazione sui punti di fissaggio da 360 mm (3×120 mm) di qualsiasi radiatore, adattandosi perfettamente a una vasta gamma di case, inclusi i modelli CORSAIR 7000, 5000 e 4000 Series. Grazie al sistema di montaggio in gomma, è possibile fissare l’XD7 RGB saldamente in posizione, riducendo al contempo le vibrazioni della pompa e garantendo un funzionamento estremamente silenzioso, mentre un jumper di alimentazione da 24 pin incluso consente di avviare la pompa senza dare energia all’intero sistema, in modo da poter riempire o sostituire in tutta sicurezza il refrigerante in modo facile e sicuro. Inoltre, per consentire un accurato monitoraggio della temperatura del refrigerante, l’XD7 RGB integra un sensore che fornisce letture in tempo reale direttamente dal liquido del circuito di raffreddamento.

In aggiunta all’annuncio della soluzione pompa/serbatoio XD7 RGB, sono da oggi disponibili due nuovi componenti della linea Hydro X Series in un’originale finitura di colore bianco. I modelli dei radiatori CORSAIR Hydro X Series XR5 di colore bianco offrono un’area di raffreddamento a prestazioni elevate che consente di dissipare rapidamente il calore dal sistema e sono disponibili nelle seguenti dimensioni: 240 mm, 280 mm e 360 mm, così da integrarsi al meglio in ogni sistema.

In aggiunta, qualora gli appassionati vogliano progettare in ogni sua parte un sistema in colorazione bianca, potranno da oggi utilizzare il nuovo set di tubi rigidi satinati CORSAIR Hydro X Series XT White, disponibili con diametro da 12 mm e 14 mm. La splendida finitura dei tubi XT Hardline Satin White Tubing consente di donare un look unico al tuo sistema di raffreddamento personalizzato che lo metterà in risalto ancora di più.

Disponibilità, garanzia e prezzi

CORSAIR Hydro X Series XD7 RGB Pump/Reservoir Combo, CORSAIR Hydro X Series XR5 Radiator e CORSAIR Hydro X Series XT Hardline Satin White Tubing sono disponibili immediatamente nel negozio online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo.

CORSAIR Hydro X Series XD7 RGB Pump/Reservoir Combo e CORSAIR Hydro X Series XR5 Radiator sono coperti da una garanzia di tre anni. Il set CORSAIR Hydro X Series XT Hardline Satin White Tubing dispone di una garanzia di due anni. Tutti i prodotti sono supportati dalla rete di assistenza clienti e supporto tecnico di CORSAIR, presente a livello internazionale.

Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti e continuate a seguirci sulle pagine di tuttoteK dove potrete trovare le ultime novità e non solo.